Mario Cvitanović pred gostovanje Borcu: Nadam se da ćemo biti pravi u Banjaluci (VIDEO)

Fudbaleri Sarajeva u subotu od 18. 30 časova gostuju banjalučkom Borcu u derbiju 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: YouTube/FK Sarajevo

Lider prvenstva protiv trećeplasirane ekipe istrčaće u subotu na Gradski stadion u Banjaluci u derbiju kola, koji je najavio trener crveno-plavih Vinko Marinović, a sada se na predstojeći meč osvrnuo i njegov kolega sa sarajevske klupe Mario Cvitanović.

"Sutra nas očekuje utakmica u Banjaluci, još jedna u nizu važnih utakmica za nas i idemo napraviti sve da se vratimo uspješno i da ovu utakmicu odradimo na najbolji mogući način", istakao je Cvitanović.

Strateg Sarajeva naglasio je kako zbog zgusnutog rasporeda nije bilo mnogo vremena za klasičan trenažni proces, već je akcenat stavljen na oporavak igrača.

"Imali smo vrlo mali vremenski razmak između dvije utakmice, tako da smo ovaj period iskoristili više za regeneraciju. Veliku riječ u pripremi za ovu utakmicu vodili su fizioterapeuti, rehabilitacioni treneri i kondicioni treneri. Moramo jasno odrediti stanje svakog pojedinca i napraviti najbolju strategiju, ideju i plan".

Cvitanović je poručio da će ključ biti u dobroj procjeni fizičke spremnosti svakog igrača, ali i u jasnoj viziji kako odgovoriti na izazov koji nosi gostovanje u Banjaluci.

"Moramo imati jasnu viziju kako ovu utakmicu odraditi da budemo uspješni. Nadam se da ćemo u Banjaluci biti pravi i obradovati sve naše navijače", zaključio je Cvitanović.

Duel Borca i Sarajeva tradicionalno nosi posebnu težinu, a prema najavama, na Gradskom stadionu će poslije dvije godine biti i navijači ekipe sa "Koševa".

Armin Kukić iz Bugojna biće glavni sudija sa pomoćnicima Goranom Ilinčićem iz Prijedora i Mirzom Demirom iz Kaknja, doć će u VAR kombiju sjediti Dobojlija Dragan Todić i Aleksandar Smiljanić iz Laktaša. Direktan prenos je na TV Arena Sport.

