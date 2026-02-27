logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mario Cvitanović pred gostovanje Borcu: Nadam se da ćemo biti pravi u Banjaluci (VIDEO)

Mario Cvitanović pred gostovanje Borcu: Nadam se da ćemo biti pravi u Banjaluci (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Sarajeva u subotu od 18. 30 časova gostuju banjalučkom Borcu u derbiju 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Mario Cvitanović pred gostovanje Borcu: Nadam se da ćemo biti pravi u Banjaluci Izvor: YouTube/FK Sarajevo

Lider prvenstva protiv trećeplasirane ekipe istrčaće u subotu na Gradski stadion u Banjaluci u derbiju kola, koji je najavio trener crveno-plavih Vinko Marinović, a sada se na predstojeći meč osvrnuo i njegov kolega sa sarajevske klupe Mario Cvitanović.

"Sutra nas očekuje utakmica u Banjaluci, još jedna u nizu važnih utakmica za nas i idemo napraviti sve da se vratimo uspješno i da ovu utakmicu odradimo na najbolji mogući način", istakao je Cvitanović.

Strateg Sarajeva naglasio je kako zbog zgusnutog rasporeda nije bilo mnogo vremena za klasičan trenažni proces, već je akcenat stavljen na oporavak igrača.

"Imali smo vrlo mali vremenski razmak između dvije utakmice, tako da smo ovaj period iskoristili više za regeneraciju. Veliku riječ u pripremi za ovu utakmicu vodili su fizioterapeuti, rehabilitacioni treneri i kondicioni treneri. Moramo jasno odrediti stanje svakog pojedinca i napraviti najbolju strategiju, ideju i plan".

Cvitanović je poručio da će ključ biti u dobroj procjeni fizičke spremnosti svakog igrača, ali i u jasnoj viziji kako odgovoriti na izazov koji nosi gostovanje u Banjaluci.

"Moramo imati jasnu viziju kako ovu utakmicu odraditi da budemo uspješni. Nadam se da ćemo u Banjaluci biti pravi i obradovati sve naše navijače", zaključio je Cvitanović.

Duel Borca i Sarajeva tradicionalno nosi posebnu težinu, a prema najavama, na Gradskom stadionu će poslije dvije godine biti i navijači ekipe sa "Koševa".

Armin Kukić iz Bugojna biće glavni sudija sa pomoćnicima Goranom Ilinčićem iz Prijedora i Mirzom Demirom iz Kaknja, doć će u VAR kombiju sjediti Dobojlija Dragan Todić i Aleksandar Smiljanić iz Laktaša. Direktan prenos je na TV Arena Sport.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Sarajevo Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC