Šta će biti sa Zvezdom i Partizanom? Evroliga se predomislila, sklapa pakt sa NBA Evropom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Postoje tri scenarija za saradnju NBA Evrope i Evrolige, moglo bi da dođe do potpunog spajanja.

spajaju se nba evropa i evroliga Izvor: MN PRESS

Iako je ideja o stvaranju NBA Evrope dočekana neprijateljski među čelnicima Evrolige, moglo bi da dođe to totalnog zaokreta. Ne samo da dvije strane neće biti suprotstavljene, već bi moglo da dođe do ozbiljne saradnje. Za sada postoje tri scenarija da nešto tako dogodi i biće zanimljivo vidjeti u kom pravcu će se kretati evropska košarka u naredne dvije sezone, pošto je pokretanje novog takmičenja zakazano za oktobar 2027. godine.

Kako je naveo novinar CNBS-a Aleks Šerman, postoji šansa da NBA Evropa i Evroliga sarađuju na tri nivoa - da Evroliga preuzme udio u NBA Evropi, druga opcija je razmjena kapitala između dvije lige, i treća i najnevjerovatnija je potpuno spajanje takmičenja.

Adam Silver
Izvor: Reddit/r/NBA/Screenshot

Evroliga je nedavno imenovala novog generalnog direktora, Čusa Buena, bivšeg rukovodioca NBA i to je očigledno dovelo do velikog zaokreta u pregovorima. Navodno, viši rukovodioci NBA se nadaju da će Evroliga i NBA Evropa na kraju postati partneri.

Zamjenik komesara NBA lige, Mark Tejtum, rekao je tokom Ol-star vikenda 2026. da se nada da će Bueno poslužiti kao "most između nas, FIBA i klubova Evrolige", ​​dok NBA želi da proširi svoje prisustvo u Evropi.

Za sada je poznato da će liga u prvoj sezoni imati 16 klubova, a lista gradova još uvijek nije potvrđena, ali od početka se spominju London, Pariz, Rim, Madrid, Barselona, Atina, Istanbul i Berlin.

Ono što je takođe odlučeno nedavno je da će 12 klubova biti stalni učesnici, dok će četiri svoja mjesta tražiti preko kvalifikacija. Finalisti FIBA Lige šampiona će zauzeti dva mjesta, a preostala dva će biti popunjena preko nacionalnih liga, na koji način, nije dovoljno precizirano...

(MONDO)

