Da li će Dončić da "pogura" Zvezdu i Partizan u NBA Evropu? Stigle nove vijesti iz Amerike, sve je otvoreno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić je navodno pokazao veliko interesovanje za NBA Evropu, dok su se pojavile informacije da je i Zvezdi i Partizanu otvoren put za to takmičenje.

Luka Dončić gura Crvenu zvezdu i Partizan u NBA Evropa Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

NBA dolazi u Evropu i to je jasno. Ciljevi su postavljeni, planovi se prave i očekuje se da bi sve to moglo da bude gotovo do jeseni 2027. godine. O tim detaljima pričali su Mark Tejtum i Džordž Ajvazoglu koji su spomenuli i mogućnost ulaska srpskih klubova u to takmičenje. Akcenat je naravno na Crvenoj zvezdi i Partizanu.

"Dolazim iz Soluna, sa sjevera Grčke, zemlje koja nije daleko od Srbije. Znam koliko srpski narod voli košarku i koliko je vrhunskih igrača Srbija dala i NBA ligi i Evropi. Bio sam na mečevima Partizana i Zvezde i znam kakva je atmosfera. Postojaće kvalifikacije od prvog dana nove lige i nijedan klub nije isključen. To je jedna od najljepših stvari u našem konceptu, otvoreni smo za sve timove koji zasluže svoje mjesto", poručio je Ajvazoglu koji je direktor NBA za Evropu u Bliski Istok.

Novi generalni direktor Evrolige je Ćus Bueno, čovjek koga u NBA ligi dobro poznaju. Vjeruju da bi on mogao da bude važan faktor u svemu.

"Znamo Ćusa, radio je sa nama i želimo mu sve najbolje. Već smo pričali, sada je na njemu da razgovara sa evroligaškim klubovima, ali i sa FIBA kako bi sjeli, vodili pozitivan dijalog. Pričali smo od početka da je naš cilj da radimo zajedno sa Evroligom i da svi budu zadovoljni u tom ekosistemu i to je naš cilj i dalje. Lijepo je što je Bueno tu, možda bi on mogao da bude taj most koji će spojiti nas, FIBA i Evroligu. Što se timova tiče, pričali smo sa mnogima, razgovarali smo i sa investitorima, predstavili naš biznis model i još uvijek smo u fazi odgovaranja na pitanja i praćenju situacije. Razgovori su veoma pozitivni", poručio je Mark Tejtum i dodao da je cilj i dalje da nova liga krene 2027. godine.

"Dončić nas podržava"

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pojavile su se informacije o tome da bi Luka Dončić mogao da uđe kao investitor i da je zainteresovan za franšizu koja bi se takmičila iz Rima. O tome je pričao i zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum.

"Neću otkrivati detalje njegove uključenosti u bilo koji klub. Pričao sam sa njim o cijelom ovom konceptu i ulasku u Evropu, a njega možete da pitate o tim detaljima za sam klub. Rekao mi je da je misli da je pravo vrijeme da NBA liga uradi nešto u Evropi", objasnio je Tejtum.

Možda baš Dončić bude taj koji će da "pogura" srpske klubove u NBA Evropu. Poznato je da navija za Zvezdu i da prati utakmice crveno-bijelih i da zna kako je na derbijima.

Tagovi

NBA Evropa Luka Dončić KK Crvena zvezda KK Partizan

