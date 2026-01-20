Ni Junajted, ni Siti: Mančester dobija novi klub i biće vođa NBA Evrope

Mančester će dobiti klub koji će se takmičiti u NBA Evropi, ali on neće biti vezan za dva velikana iz ovog grada.

NBA Evropa radi punom parom kako bi dovela nove klubove u takmičenje. Poznato je da je prioritet bio i dolazak klubova iz Engleske, vjerovalo se da će Mančester junajted ili Mančester siti dati doprinos, ali je u trku ušao novi klub - "Manchester Basketball". Ovaj tim će se kandidovati za mjesto koosnivača projekta koji će uskoro preuzeti evropsko tržište.

Riječ je o klubu koji igra u drugoj britanskoj košarkaškoj Superligi. Trenutno se nalazi na petom mjestu i ima četiri pobjede i dva poraza. Vlasnici ovog kluba odlučni su - žele da budu dio novog projekta. Plan je da uz pomoć privatnog kapitala i državnih investicionih fondova stigne do NBA Evrope.

Možda se vjerovalo da će Junajted ili Siti biti ti klubovi koji će iznedriti košarkaške timove za NBA Evropu, čini se da to nije slučaj. Ovaj klub ima najviše potencijala da postane dio novog takmičenja. Prije dvije godine ovaj tim kupila je investiciona kuća "Šervud Femili Investment Ofis" i imaće dovoljno novca da učestvuje u poduhvatu koji će promijeniti evropsku košarku.

O odluci Mančestera da se priključi novom takmičenju govorio je i predsjednik kluba Ben Pirs. "Šervudovi su u kontaktu sa NBA ligom još od početka procesa. Postoji mnogo kapitala dostupnog na tržištu, ljudi koji sami nisu operateri; žele da ulože sredstva, ali ne žele da budu direktno uključeni u vođenje sportskog kluba."

NBA Evropa nedavno je održala i veliki sastanak na kojem je učestvovalo 250 zvaničnika, a naravno bili su tu i predstavnici velikih klubova: Real Madrida, Barselone, Olimpije Mileno, Panatinaikosa, Asvela, Bajerna, Albe. Važnu ulogu u ovom takmičenju imaće i legendarni Pau Gasol.

"Ovo je jedinstvena prilika. Sve se svodi na učenje jedni od drugih. Sve se svodi na stvaranje novog poduhvata zajedno. Da, govorimo o ligi, ali ovo ide daleko dalje. Radi se o ekosistemu, o običnim igračima, o domaćim ligama i o uticaju na djecu... Toliko je toga na kocki, i zato mislim da je ovo toliko važno i toliko uticajno, i zato sam toliko uzbuđen što sam i ja dio toga", rekao je Gasol.

Jedini model koji je do sada predstavljen javnosti predviđa da novo takmičenje broji 16 timova – 12 stalnih učesnika i četiri koja će svoje mjesto izboriti kroz FIBA takmičenja, konkretno Ligu šampiona. Svaki klub koji se takmiči pod okriljem FIBA ima šansu da se plasira.

"Pored stalnih mjesta, nova liga bi ponudila svakom klubu u domaćoj ligi u Evropi koja je pridružena FIBA, put zasnovan na rezultatima do kvalifikacija na godišnjem nivou, bilo kroz FIBA Ligu šampiona ili kvalifikacioni turnir na kraju sezone. Liga bi uskladila svoj raspored sa rasporedima domaćih liga i reprezentacija, omogućavajući igračima da predstavljaju svoj klub i nacionalni tim tokom čitave godine", navedeno je u ranije saopštenju NBA i FIBA.

