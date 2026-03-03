logo
Albert Nađ preuzeo drugoligaša: Vodio Partizan, sad će se boriti da ne ispadne u treću ligu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Albert Nađ je novi šef struke FAP-a iz Priboja.

Albert Nađ novi trener FAP-a iz Priboja Izvor: MN PRESS

Albert Nađ ima novi posao. Nakon rada u Teleoptiku, pa pomaganja Igoru Duljaju u stručnom štabu Partizana i na kraju preuzimanja klupe crno-bijelih, sada će nekadašnji srpski reprezentativac voditi FAP iz Priboja.

FAP je istog dana objavio da će se ekipa iz Prve lige Srbije rastati sa trenerom Igorem Savićem, kao i da će ga zamijeniti Nađ. Nakon samo boda u prva tri kola proljećnog dijela prvenstva došlo je do smjene na klupi.

Nađ će već u srijedu održati prvi trening sa ekipom, a zatim ga čeka gostovanje Mačvi u Šapcu. Tim iz Priboja je pretposljednji sa 23 boda i sigurno da ekipu čeka plej-aut. Ipak, žele u ekipi da pokušaju da u plej-aut uđu sa što više bodova i da u posljednjih pet kola regularnog dijela probaju da preskoče Kabel, Borac, Dubočicu i Trajal koji su odmah iznad. 

