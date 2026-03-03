logo
Igrao za Zvezdu i Partizan, pa dobio poziv u reprezentaciju: Veljko Paunović saopštio nova imena na spisku

Radivoj Bosić i Luka Zarić našli su se na spisku selektora Veljka Paunovića.

Radivoj Bosić i Luka Zarić na spisku Veljka Paunovića Izvor: MN PRESS

Srbija će odigrati selektivni meč u Staroj Pazovi 11. marta u 11.30. Dan ranije igrači koje je selektor Paunović pozvao iz Superlige pojaviće se, a sada su napravljene dvije izmjene. Pošto su zbog povreda okupljanje propustili Uroš Kabić i Aleksa Kuljanin, pozvane su izmjene. To su krilni igrač Crvene zvezde Luka Zarić, kao i Radivoj Bosić koji trenutno nastupa za TSC. 

Luka Zarić ima samo 17 godina, dolazi iz Užica, a ove sezone je uspio da skupi 15 nastupa za prvi tim crveno-bijelih. Nastupao je za U17 selekciju Srbije osam puta i dao je dva gola, a za U19 tim ima pet nastupa i tri gola.

Radivoj Bosić je takođe krilo, ima 25 godina i ponikao je u omladinskim selekcijama Crvene zvezde. Nakon nastupa za Grafičar prešao je u Partizan, a zatim se ekspresno preselio u Švajcarsku. Nakon toga je nastupao za Olimpiju iz Ljubljane, Nasional u Portugalu, a 2022. se vratio u Srbiju. Nastupao je za Spartak, Javor i Radnički Niš prije prelaska u TSC.

