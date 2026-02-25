Lukas Baros neće igrati za Srbiju: Pravila i logika ne dozvoljavaju

Uzalud nadanja u Vojvodini da bi mogli da dobiju reprezentativca, i to Brazilca u dresu Srbije.

Izvor: SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski fudbaler Lukas Baros iz Vojvodine neće igrati za reprezentaciju Srbije, iako su se prethodnih dana pojavile spekulacije da je zanimljiv selektoru Veljku Paunoviću. I da je cijela Srbija složna da ga sutra pozove u redove "orlove" (što nije jer je stranac "tabu" tema u srpskom fudbalu) - to prosto ne bi bilo moguće zbog pravila.

FIFA pravila o nastupu stranaca u reprezentacijama su daleko manje fleksibilna od onih koje ima FIBA, tako da bi Lukas Baros morao da prođe kroz mukotrpan proces kako bi obukao dres "orlova". Čak i kada bi ispunio teške uslove, sigurno da bi opet naišao na otpor, pošto se ne radi o fudbaleru koji nije neophodan Srbiji. Da jeste, sigurno sa 27 godina ne bi igrao za Vojvodinu, uz dužno poštovanje prema novosadskom klubu.

Kako bi Lukas Baros mogao da igra za Srbiju?

Za početak, neophodno mu je državljanstvo Srbije, koje i dalje ne posjeduje. Potom, s obzirom da mu u porodici niko nema veze sa Srbijom, morao bi da živi najmanje pet godina u ovoj zemlji. S obzirom na to da je došao u ljeto 2024. godine, lako možemo da izračunamo da bi tek sredinom 2029. godine mogao tek da uđe u proceduru za igranje za Srbiju, koja bi takođe potrajala nekoliko mjeseci i potrebno je onda odobrenje FIFA.

Ali, da li neko misli da će Lukas Baros sve do tada igrati za Vojvodinu, kada će imati 30 godina? Za to su zaista vrlo male šanse, posebno jer se već na ljeto očekuje da ga "lale" prodaju i naplate njegove solidne igre.

Čak i kada bi mu neko rekao da će garantovano igrati za reprezentaciju Srbije ako ostane još tri i po godine ovdje, pitanje je da li bi Lukas Baros pristao na to, a da ne pričamo šta sve u tom periodu može da se dogodi... Počevši od toga da za to vrijeme može da se "stvori" ko zna koliko lijevih bekova za reprezentaciju Srbije koji su talentovaniji od njega, preko promjena onih koji su mu to obećanje dali, sve do još jačeg otpora navijača da stranac obuče dres "orlova".

Uzalud i želja Lukasa Barosa

Izvor: MN PRESS

Brazilac koji je ove sezone odigrao samo 13 utakmica za Vojvodinu, dio kao lijevi bek, dio kao štoper, stigao je iz portugalskog drugoligaša Žil Visentea, a fali mu još godinu dana staža za reprezentaciju Portugala. Dakle, kada bi otišao nazad u ovu zemlju, bio bi bliži nastupu za reprezentaciju koja mu je bliža od Srbije, što su već činili neki njegovi zemljaci Deko, Pepe, Lidson...

"Ako ja ikada dobijem zvaničan poziv od selektora Srbije, to bi bila ogromna čast i veoma poseban trenutak u mojoj karijeri. Sam momenat da se moje ime pominje uz potencijalni poziv za reprezentaciju Srbije, već na to gledam sa velikom zahvalnošću i odgovornošću. To je znak da se moj rad prepoznaje. Fokusiran sam na to da nastavim da vrijedno radim za Vojvodinu, da se svakodnevno poboljšavam i da pustim stvari da se dešavaju prirodnim putem...", rekao je Lukas Baros koga je zaintrigirala informacija da se dopao Paunoviću.

