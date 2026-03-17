logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Batler je najbolji u Evroligi, podsjeća na Dončića": Litvanci objasnili zašto je igrač Zvezde bolji od svih

Autor Dragan Šutvić
0

Specijalizovani košarkaški portal objasnio je po čemu se Džered Batler izdvaja od ostalih i uporedili su ga sa Lukom Dončićem.

Džered Batler je jedan od najboljih igrača Crvene zvezde ove sezone, ali ne samo to. Po jednom parametru je najbolji u Evroligi. Nalazi se na prvom mjestu po broju poena i efikasnosti prilikom izolacija. Niko mu nije ni blizu. O tome je pisao specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

U tekstu je objašnjeno da je napravljena lista po vještinama za napad u izolaciji, posebno u igri jedan na jedan i način na koji donose najbolje odluke i dolaze do poena. Na listi su igrači koji su imali najmanje 50 posjeda sa izolacijama u tekućoj sezoni.

"Najefikasniji skorer u izolaciji ove sezone je Batler. Oko 20 odsto njegovih poseda dolazi iz izolacija iz kojih daje 1,1 poen po posjedu i šutira 45,3 odsto iz igre. Igra sjajno cijele sezone i mali broj defanzivaca pronalazi način da ga uspori. Teško ga je čuvati zbog unikatne promjene brzine i po tome ponekad podsjeća na Luku Dončića. Igra u sopstvenom tempu, ponekad djeluje sporiji nego što jeste, ali to radi u kombinaciji sa sjajnom kontrolom i naglim ubrzavanjem i eksplozivnošću", navodi se u tekstu.

Nastavljaju da hvale sjajnog američkog košarkaša koji ove sezone bilježi prosječno 13,4 poena, 3,9 asistencija i 2,2 skoka po utakmici.

"Treneri ga često opisuju kao igrača koji ima 'kočnice' i mogućnost da se naglo zaustavi, promeni pravac i mijenja ritam. Može da stvori separaciju prilikom poentiranja, da izvlači faulove u visokim procentima. Kombinacija svega toga čini ga jednim od najtežih igrača za čuvanje u Evroligi i igrača koji ima najveći uticaj. U dresu Zvezde je već odlučio nekoliko utakmica sa svojim sposobnostima i vještinama u izolaciji", navodi se u tekstu.

U spomenutom tekstu izdvojeno je ukupno pet igrača koji se ističu po igri u izolaciji. Iza Batlera su Eli Okobo (Monako), Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv), Kevin Panter (Barselona) i Tajler Dorsi (Olimpijakos).

Priliku za novo dokazivanje Batler će imati u petak u dvorani "OAKA" protiv Panatinaikosa (20.15) koji je od ogromne važnosti za oba kluba u borbi za plej-of Evrolige.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC