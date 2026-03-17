"Batler je najbolji u Evroligi, podsjeća na Dončića": Litvanci objasnili zašto je igrač Zvezde bolji od svih

Specijalizovani košarkaški portal objasnio je po čemu se Džered Batler izdvaja od ostalih i uporedili su ga sa Lukom Dončićem.

Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia/ MN Press

Džered Batler je jedan od najboljih igrača Crvene zvezde ove sezone, ali ne samo to. Po jednom parametru je najbolji u Evroligi. Nalazi se na prvom mjestu po broju poena i efikasnosti prilikom izolacija. Niko mu nije ni blizu. O tome je pisao specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

U tekstu je objašnjeno da je napravljena lista po vještinama za napad u izolaciji, posebno u igri jedan na jedan i način na koji donose najbolje odluke i dolaze do poena. Na listi su igrači koji su imali najmanje 50 posjeda sa izolacijama u tekućoj sezoni.

"Najefikasniji skorer u izolaciji ove sezone je Batler. Oko 20 odsto njegovih poseda dolazi iz izolacija iz kojih daje 1,1 poen po posjedu i šutira 45,3 odsto iz igre. Igra sjajno cijele sezone i mali broj defanzivaca pronalazi način da ga uspori. Teško ga je čuvati zbog unikatne promjene brzine i po tome ponekad podsjeća na Luku Dončića. Igra u sopstvenom tempu, ponekad djeluje sporiji nego što jeste, ali to radi u kombinaciji sa sjajnom kontrolom i naglim ubrzavanjem i eksplozivnošću", navodi se u tekstu.

Nastavljaju da hvale sjajnog američkog košarkaša koji ove sezone bilježi prosječno 13,4 poena, 3,9 asistencija i 2,2 skoka po utakmici.

"Treneri ga često opisuju kao igrača koji ima 'kočnice' i mogućnost da se naglo zaustavi, promeni pravac i mijenja ritam. Može da stvori separaciju prilikom poentiranja, da izvlači faulove u visokim procentima. Kombinacija svega toga čini ga jednim od najtežih igrača za čuvanje u Evroligi i igrača koji ima najveći uticaj. U dresu Zvezde je već odlučio nekoliko utakmica sa svojim sposobnostima i vještinama u izolaciji", navodi se u tekstu.

U spomenutom tekstu izdvojeno je ukupno pet igrača koji se ističu po igri u izolaciji. Iza Batlera su Eli Okobo (Monako), Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv), Kevin Panter (Barselona) i Tajler Dorsi (Olimpijakos).

Priliku za novo dokazivanje Batler će imati u petak u dvorani "OAKA" protiv Panatinaikosa (20.15) koji je od ogromne važnosti za oba kluba u borbi za plej-of Evrolige.

