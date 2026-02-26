logo
Suspendovan, ali je uz Zvezdu: Radonjić se oglasio poslije meča, posebno je istakao jednog igrača

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić objavio je fotografiju Džereda Batlera poslije pobjede crveno-bijelih nad Efesom

Nemanja Radonjić proslavio pobjedu košarkaša Zvezde Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić (30) proslavio je pobjedu košarkaškog tima u Evroligi nad ekipom Efesa objavom na društvenim mrežama. Radonjić je na instgram profilu podijelio fotografiju Džarada Batlera, koji je ponovo bio jedan od najefikasnijih igrača na terenu.

Nemanja Radonjić je suspendovan od strane fudbalskog kluba, ali to ga ne ometa da pokazuje ljubav prema crveno-bijelom timu, posebno prema košarci. Nije rijetkost da Radonjić prisustvuje mečevima ekipe sa Malog Kalemegdana, a ovog puta odlučio je da jednog igrača posebno pohvali, u pitanju je Džared Batler.

Izvor: Screenshot/Instagram/@n.radonjic7

Batler je ponovo bio najefikasniji u timu Zvezde, susret je završio sa 21 poenom, dva skoka i četiri asistencije, dok je na terenu proveo 22 minuta. Iz igre je šutirao 58 posto, a za tri poena čak 78 posto, pošto je pogodio sedam puta iz devet pokušaja. Zbog toga je Radonjić  podijelio fotografiju organizatora igre Zvezde, tom prilikom označio ga je pored njegovog imena postavio emotikon vanzemaljca, vjerovatno aludirajući na izuzetnu igru Amerikanca.

"Nije mi jasno kako daje koševe"

I nije samo Njemanja Radonjić oduševljen igrom Džarada Batlera, pošto je poslije meča i trener Saša Obradović prokomentarisao istog igrača. "Ponekad mi nije jasno kako čovjek daje koševe, sa kojom lakoćom. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali ovo je nešto nevjerovatno.

U nekim situacijama kada ti se čini da je psihički pao on je i dalje tu. Sa druge strane je neshvatljvo da izgubi neke lopte kako uradi. Ali neka ta fantazija koju on posjeduje je mnogo važna. On je bio igrač koji je prelomio utakmicu. Presrećan sam zbog njega. I u kupu je bilo toplo i hladno, našli smo petorku da završi utakmicu", završio je on.

