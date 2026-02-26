Crvena zvezda pušta još karata za Lil!

Crvena zvezda pušta dodatni kontigent karata za utakmicu protiv Lila u Ligi Evrope

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dočekuje Lil u Ligi Evrope i traži mjesto u osmini finala. Prvi meč u Francuskoj je dobila (1:0) i sada to mora da "ovjeri" kod kuće danas (18.45h). Zbog toga su crveno-bijeli odlučili da puste u prodaju dodatni kontigent karata.

Tokom dana, a prije same utakmice, u prodaji će se naći dodatni konteigenti za sjevernu i zapadnu tribinu. Takođe, zbog velikog interesovanja je puštena i južna tribina u prodaju.

Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved
Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS

Sve to sugeriše da će tribine stadiona u Beogradu da budu ispunjene do posljednjeg mjesta i da će igrači imati pravi "vjetar u leđa" za ovaj meč, što je upravo ono što je tražio i trener Dejan Stanković na konferenciji pred meč.