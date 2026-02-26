logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda pušta još karata za Lil!

Crvena zvezda pušta još karata za Lil!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda pušta dodatni kontigent karata za utakmicu protiv Lila u Ligi Evrope

Crvena zvezda pušta još karata za Lil! Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dočekuje Lil u Ligi Evrope i traži mjesto u osmini finala. Prvi meč u Francuskoj je dobila (1:0) i sada to mora da "ovjeri" kod kuće danas (18.45h). Zbog toga su crveno-bijeli odlučili da puste u prodaju dodatni kontigent karata.

Tokom dana, a prije same utakmice, u prodaji će se naći dodatni konteigenti za sjevernu i zapadnu tribinu. Takođe, zbog velikog interesovanja je puštena i južna tribina u prodaju.

Sve to sugeriše da će tribine stadiona u Beogradu da budu ispunjene do posljednjeg mjesta i da će igrači imati pravi "vjetar u leđa" za ovaj meč, što je upravo ono što je tražio i trener Dejan Stanković na konferenciji pred meč.

Tagovi

FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC