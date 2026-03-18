"Mijatović nije srpski državljanin, šeta svoja odijela i glođe budžet": Bogdanović napao Peđu Mijatovića

Nekadašnji reprezentativac Rade Bogdanović oštro je kritikovao rad Predraga Mijatovića u FK Partizan.

Fudbalski klub Partizan nalazi se u veoma teškom trenutku pošto je ponovo neophodan novac kako bi se prošao UEFA monitoring. Crno-bijeli su dužni ogroman novac, a Danko Lazović ističe da postoje sabotiranja kako dug ne bi bio saniran na vrijeme zbog čega bi tim iz Humske mogao da propusti izlazak u Evropu. U prethodnom periodu za novac je "molio" Predrag Mijatović...

Ti potezi nimalo se ne sviđa Radetu Bogdanoviću. On je u podkastu koji vodi brutalno napao jednog od najboljih fudbalera svih vremena na ovim prostorima, a naveo je da Mijatović "glođe" srpski budžet iako je stanovnik Crne Gore i Španije. Bogdanović smatra da Mijatović nije trebalo ni da se vrati u Humsku!

"Peđa Mijatović nije trebalo nikad da dođe u Partizan. Iz milion razloga. On nije ni srpski državljanin. On je državljanin Crne Gore i Španije, što je vrlo bitno s obzirom na to da moli i glođe iz srpskog budžeta. Prošeta svoja skupocjena odijela, a čini mi se da je Partizan zapravo Peđina naftna bušotina", rekao je na početku svog izlaganja u podkastu "Kazneni Prostor" nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović.

Nekadašnji napadač nije spuštao loptu, već je iznio još kontroverznih mišljenja o Predragu Mijatoviću. Označio ga je kao prosjaka koji moli za novac, jer je to u prethodnom periodu bio jedini izvor prihoda za crno-bijele koji su tokom ljeta ostali bez učešća u Evropi, a zatim u januaru nisu prodali nijednog igrača.

"Šta je sa karakterom? Šta je sa stidom? Prosjak koji kmeči po Nemanjinoj: Dajte za ovo, za ono. Postoje ljudi koji odlučuju, a ne znaju. Voli kameru i misli da zna. Neće niko u to blato, jer Partizan je prosjak. Kapital kluba su samo Grobari", rekao je Bogdanović i dodao: "Blagojević nije smio da se vrati u klub koji ga je otjerao. Zvezda je bila šampion u septembru i oktobru, a volio bih da Vojvodina uzme Kup Srbije".