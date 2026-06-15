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Bomba u Evroligi, vraća se poslije 10 godina: Miško Ražnatović bacio navijače u trans

Bomba u Evroligi, vraća se poslije 10 godina: Miško Ražnatović bacio navijače u trans

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Miško Ražnatović je ostavio novu zagonetku na društvenim mrežama i oduševio ljubitelje košarke u Evropi.

Dario Šarić dolazi u Evroligu vjerovatno u Efes Izvor: STR/© MN press, all rights reserved

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović ostavio je novu zagonetku na svom nalogu na društvenoj mreži "X". Ljubiteljima košarke nije bilo teško da pretpostave o kome se radi. Hrvatski košarkaš Dario Šarić vratiće se u evropsku košarku nakon decenije provedene u NBA ligi.

Iskusni as je postao slobodan agent u februaru i od tada je bez angažmana, a kao njegova najvjerovatnija destinacija spominje se turski Efes.

"Turkiš erlajns je jedina avio-kompanija koja putnicima dozvoljava da iskoriste povratni dio karte tačno 10 godina kasnije", napisao je Ražnatović, sugerišući da će Šarić igrati u Evroligi.

 Šarić je preživio rolerkoster u NBA ligi prije nego što je dobio otkaz. Sakramento Kingsi su ga prosledili u Čikago Bulse, odakle je ponovo trejdovan u Detroit Pistonse, da bi konačno rekao zbogom najjačoj košarkaškoj ligi.

U međuvremenu se vratio u Hrvatsku gde je čekao pravu ponudu, spekulisalo se da ga traži Dubai, ali trenutno je Efes najbliži njegovom angažmanu.

Tokom 498 NBA utakmica, Šarić je prosječno bilježio 10,3 poena i 5,3 skoka igrajući za Filadelfiju, Finiks, Minesotu, Golden Stejt, Oklahoma Siti, Denver i Sakramento.

Prošle sezone, nastupio je samo pet utakmica za Kingse. Pre nego što je 2016. godine prešao u NBA ligu, Šarić je proveo dvije sezone u Anadolu Efesu, dok je ranije igrao za Cibonu i Zagreb.

Tagovi

Dario Šarić Miško Ražnatović košarka

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