Bomba u Evroligi, vraća se poslije 10 godina: Miško Ražnatović bacio navijače u trans

Miško Ražnatović je ostavio novu zagonetku na društvenim mrežama i oduševio ljubitelje košarke u Evropi.
Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović ostavio je novu zagonetku na svom nalogu na društvenoj mreži "X". Ljubiteljima košarke nije bilo teško da pretpostave o kome se radi. Hrvatski košarkaš Dario Šarić vratiće se u evropsku košarku nakon decenije provedene u NBA ligi.
Iskusni as je postao slobodan agent u februaru i od tada je bez angažmana, a kao njegova najvjerovatnija destinacija spominje se turski Efes.
"Turkiš erlajns je jedina avio-kompanija koja putnicima dozvoljava da iskoriste povratni dio karte tačno 10 godina kasnije", napisao je Ražnatović, sugerišući da će Šarić igrati u Evroligi.
Turkish Airlines is the only airline that allows passengers to use the return part of a ticket exactly 10 years later#BeoBasket— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)June 15, 2026
Šarić je preživio rolerkoster u NBA ligi prije nego što je dobio otkaz. Sakramento Kingsi su ga prosledili u Čikago Bulse, odakle je ponovo trejdovan u Detroit Pistonse, da bi konačno rekao zbogom najjačoj košarkaškoj ligi.
U međuvremenu se vratio u Hrvatsku gde je čekao pravu ponudu, spekulisalo se da ga traži Dubai, ali trenutno je Efes najbliži njegovom angažmanu.
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Dario Šarić igrač Denvera
Tokom 498 NBA utakmica, Šarić je prosječno bilježio 10,3 poena i 5,3 skoka igrajući za Filadelfiju, Finiks, Minesotu, Golden Stejt, Oklahoma Siti, Denver i Sakramento.
Prošle sezone, nastupio je samo pet utakmica za Kingse. Pre nego što je 2016. godine prešao u NBA ligu, Šarić je proveo dvije sezone u Anadolu Efesu, dok je ranije igrao za Cibonu i Zagreb.