Miško Ražnatović je ostavio novu zagonetku na društvenim mrežama i oduševio ljubitelje košarke u Evropi.

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Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović ostavio je novu zagonetku na svom nalogu na društvenoj mreži "X". Ljubiteljima košarke nije bilo teško da pretpostave o kome se radi. Hrvatski košarkaš Dario Šarić vratiće se u evropsku košarku nakon decenije provedene u NBA ligi.

Iskusni as je postao slobodan agent u februaru i od tada je bez angažmana, a kao njegova najvjerovatnija destinacija spominje se turski Efes.

"Turkiš erlajns je jedina avio-kompanija koja putnicima dozvoljava da iskoriste povratni dio karte tačno 10 godina kasnije", napisao je Ražnatović, sugerišući da će Šarić igrati u Evroligi.

Turkish Airlines is the only airline that allows passengers to use the return part of a ticket exactly 10 years later#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)June 15, 2026

Šarić je preživio rolerkoster u NBA ligi prije nego što je dobio otkaz. Sakramento Kingsi su ga prosledili u Čikago Bulse, odakle je ponovo trejdovan u Detroit Pistonse, da bi konačno rekao zbogom najjačoj košarkaškoj ligi.

U međuvremenu se vratio u Hrvatsku gde je čekao pravu ponudu, spekulisalo se da ga traži Dubai, ali trenutno je Efes najbliži njegovom angažmanu.

Vidi opis Bomba u Evroligi, vraća se poslije 10 godina: Miško Ražnatović bacio navijače u trans Dario Šarić igrač Denvera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: X/VicLombardi/Printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printscreen/X/Denver Nuggets Br. slika: 5 5 / 5

Tokom 498 NBA utakmica, Šarić je prosječno bilježio 10,3 poena i 5,3 skoka igrajući za Filadelfiju, Finiks, Minesotu, Golden Stejt, Oklahoma Siti, Denver i Sakramento.

Prošle sezone, nastupio je samo pet utakmica za Kingse. Pre nego što je 2016. godine prešao u NBA ligu, Šarić je proveo dvije sezone u Anadolu Efesu, dok je ranije igrao za Cibonu i Zagreb.