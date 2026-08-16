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Velež opet gostuje banjalučkoj ekipi: "BSK ima poletan tim, ali kvalitetniji smo i želimo pobjedu"

Velež opet gostuje banjalučkoj ekipi: "BSK ima poletan tim, ali kvalitetniji smo i želimo pobjedu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Poslije poraza od Borca (3:1) na otvaranju Premijer lige Bosne i Hercegovine, mostarski Velež će u nedjelju od 17.00 časova biti gost kod banjalučkog BSK-a i to na stadionu u Krupi na Vrbasu.

Ibro Rahimić najava BSK Velež Izvor: Youtube/Velež TV

Fudbaleri Veleža u okviru drugog kola ponovo će biti gosti kod banjalučke ekipe.

Ovoga puta u pitanju je novajlija u bh. eliti - BSK, koji će dočekati "rođene" na stadionu s vještačkom travom u Krupi na Vrbasu.

Cilj Mostaraca je prema izjavi trenera Ibre Rahimića povratak na pobjednički kolosijek poslije početnog poraza od aktuelnog prvaka Borca.

Strateg Mostaraca naglasio je da je Velež kvalitetniji rival od BSK-a, iako je upozororio na mlade i poletne igrače novajlije u ligi.

"Gledao sam BSK prvi put protiv Željezničara. Radi se o mladoj i željne dokazivanja ekipi, ali mi smo sigurno kvalitetniji sastav. Moramo od prvog minuta to pokazati na terenu i vratiti se pobjedničkom mentalitetu", rekao je Rahimić.

Osvrnuo se trener Veleža i na poraz od Borca u prvom kolu.

"U prošloj utakmici prvih 25 minuta bilo je loše - stajali smo daleko od protivnika i ostavljali im previše prostora. Nakon toga smo uspostavili ravnotežu i u nastavku izgledali dosta dobro. Želim da od starta kontrolišemo igru i držimo ritam".

Rahimić se na kraju osvrnuo i na kadrovsku situaciju u ekipi.

"(Rafidin) Abdulah se priključuje trenažnom procesu od ponedjeljka. (Đani) Salčinović je pauzirao zbog upale grla, dok (Aldin) Mešić ima problema s leđima, pa na njih vjerovatno nećemo računati. Ali, imamo dovoljno širok kadar i nema razloga za zabrinutost", zaključio je trener Veleža.

(MONDO)

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FK Velež FK BSK Premijer liga BiH

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