Novak Đoković nakon ispadanja u Sinsinatiju: "Najvjerovatnije je kraj"

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odigrao je svoj posljednji ples na Mastersu u Sinsinatiju.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživio je šokantan poraz u 2. kolu Mastersa u Sinsinatiju, pošto je poslije mučne borbe u tri seta poražen od Argentinca Tijaga Agustina Tirentea. Očekivano, srpski as je bio jako razočaran poslije kolapsa na Centralnom terenu i nije mogao da potvrdi da će se ponovo vratili na prestižni Masters.

Ovo je trebalo da bude generalna proba za US Open, a ona se pretvorila u pravu noćnu moru. Novak je priznao da ima zdravstvene probleme koji ga muče već neko vrijeme i da su vremenski uslovi pogoršali to stanje.

Na konferenciji za medije je upitan o povratku u Sinsinati, gdje je u tri navrata bio na šampionskom postolju - posljednji put 2023. Izvjesnije je da je ovo bio njegov posljednji ples...

"Svakako se nadam da hoću, ali nažalost, u ovom trenutku djeluje da su veće šanse da neću. Ipak, vidjećemo šta će budućnost donijeti."

Đoković je bio spreman, ali pojavio se neočekivani problem

Samo prije par dana, srpski as je dao optimističnu izjavu pred početak turnira i finiš sezone. Istakao je da se odavno nije ovako dobro osjećao, a onda ga je sačekao "pakao" Sinsinatija. Prvo je meč pomjeren zbog nevremena, a onda je vlažnost vazduha bila previsoka da bi srpski as mogao da osjeća komforno na terenu.

"Pa, iskreno sam htio da imam bar jedan turnir prije US Opena. Nisam igrao od Vimbldona, a moje tijelo je odreagovalo prilično dobro poslije Vimbldona", rekao je Đoković i dodao:

"To je bilo najbolje kako se moje tijelo osjećalo poslije bilo kog grend slema u posljednje dvije godine, da budem iskren. Na svakom drugom grend slemu koji sam igrao u posljednje dvije godine bilo je neke... Pa, recimo bilo je povreda različitog stepena koje su zahtijevale više vremena da ih sredim i onda se vratim. Ovog puta sam bio zdrav i stvarno sam htio da igram", rekao je Nole i poručio: "Pomalo mi je nedostajalo, i evo me ovdje".

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Pogledajte 00:42 Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)