Novak Đoković nakon pakla u Sinsinatiju otkrio da ima zdravstveni problem: "Godinama me već to muči"

Novak Đoković je nakon poraza u Sinsinatiju i mučenja na meču sa Argentincem Tiranteom konačno otkrio da ima zdravstvene probleme koji ga muče godinama.

Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković se oprostio od publike u Sinsinatiju poslije samo jednog meča pošto je u drugom kolu izgubio od Tijaga Avgustina Tirantea iz Argentine 2:6, 6:4, 6:4. Nakon što je bio slobodan u prvom kolu nije mogao da se nosi u drugom sa ekstremnom vrućinom.

"Prije svega, čestitam protivniku. Iskreno, ovo za mene uopšte nije bio prijatan meč. Tako sam se osjećao. Nije prvi put, pretpostavljam da neće biti ni posljednji, ali šta je tu je", rekao je srpski teniser poslije meča.

Pogledajte 00:42 Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

Bilo ne 28 stepeni, ali je vlažnost vazduha bila ogromna, na 80 odsto. Otrkio je Novak da ima problem i da nije sa tim mogao da se nosi jer ima zdravstvenih problema već duže vrijeme.

"Jednostavno je u pitanju zdravstveni problem koji imam. Muči me već posljednjih nekoliko godina. Imam dosta problema, naročito kada su velika vlažnost vazduha i vrućina. Bio sam svjestan toga. Ali tu su i sve ostale stvari - nervoza i sve što ide uz meč. Sve to dodatno pogorša situaciju i upravo se to dogodilo".

Na kraju je novinare zanimalo da li je ovo oproštaj ili će se najveći ikada vratiti u Sinsinati? "Svakako se nadam da hoću, ali nažalost, u ovom trenutku djeluje da su veće šanse da neću. Ipak, vidjećemo šta će budućnost donijeti."

(MONDO)

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