Crvena Zvezda stala na kraj spekulacijama: "On ostaje jedan od lidera ekipe"

Nigerijac Semi Odželej i naredne sezone nosiće crveno-bijeli dres.

Izvor: MN PRESS

Nedavno su se pojavile spekulacije da Olimpijakos želi da preotme Semija Odželeja Crvenoj zvezdi, ali odmah je bilo jasno da je to malo vjerovatan scenario. Sa Malog Kalemegdana je sada stigla nedvosmislena poruka o njegovoj budućnosti.

Odželej je jedan od lidera Zvezde i na njega ozbiljno računa Ibon Navaro. Uz podsjećanje na njegove najbolje poteze iz prošle sezone, iz crveno-bijelog tabora su poručili da će Semi i naredne sezone sa svojom energijom i eksplozivnošću činiti jezgro tima.

"Semi Odželeje je bio jedan od lidera tima u sezoni 2025/26, a u predstojećoj sezoni očekujemo da svojim stavom i energijom bude važan igrač u sistemu trenera Navara. Uživajte u nekim od najboljih poteza Semija sa utakmica Evrolige u sezoni 2025/26", stoji u obajvi Zvezde.

Семи Оџелеј био је један од лидера тима у сезони 2025/26 и у предстојећој сезони очекујемо да својим односом и енергијом буде важан играч у систему тренера Навара



Уживајте у неким од најбољих потеза Семија са утакмица Евролиге из сезоне 2025/26.



Semi Ojeleye@EuroLeague…pic.twitter.com/e3xfxz0KjN — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)August 15, 2026

Odželej je prošle sezone odigrao sjajnu sezonu, a u Evroligi je prosječno bilježio 9,9 poena, i 3,9 skokova. Ono što dodatno potvrđuje njegov status u Zvezdi je i ugovor koji važi do kraja sljedeće sezone. U ugovoru ne postoji izlazna klauzula, tako da bi svaki klub koji želi da dovede Nigerijca morao da plati obeštećenje...

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Pogledajte 02:09 Semi Odželej izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)