ZVANIČNO: Partizan doveo beka iz NBA lige

KK Partizan je ozvaničio saradnju sa doskorašnjim igračem Indijana Pejsersa.

Izvor: Credit: Jordan Bank / Getty images / Profimedia

KK Partizan zvanično je doveo osmo pojačanje za sezonu 2026/27, Itana Tompsona koji dolazi iz Indijana Pejsersa.

Američki bek koji nastupa za reprezentaciju Portorika i stiže iz NBA lige. Osim u najjačoj košarkaškoj ligi, igrao je i za Razvojni tim Čikago Bulsa, gdje je delio svlačionicu sa Karlikom Džounsom.

Tompson je rođen u Kaliforniji 4. maja 1999. godine i nastupao je za Oregon Stejt koledžu.

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Potiče iz košarkaške porodice, pošto je njegov otac Stiven igrao u NBA ligi, dok je stariji brat, Stiven junior, takođe branio boje nacionalnog tima Portorika.

Itan je sa crno-bijelima potpisao dvogodišnji ugovor, potvrđeno je na sajtu Partizana.

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