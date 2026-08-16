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ZVANIČNO: Partizan doveo beka iz NBA lige

ZVANIČNO: Partizan doveo beka iz NBA lige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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KK Partizan je ozvaničio saradnju sa doskorašnjim igračem Indijana Pejsersa.

Kk partizan doveo itana tompsona Izvor: Credit: Jordan Bank / Getty images / Profimedia

KK Partizan zvanično je doveo osmo pojačanje za sezonu 2026/27, Itana Tompsona koji dolazi iz Indijana Pejsersa.

Američki bek koji nastupa za reprezentaciju Portorika i stiže iz NBA lige. Osim u najjačoj košarkaškoj ligi, igrao je i za Razvojni tim Čikago Bulsa, gdje je delio svlačionicu sa Karlikom Džounsom.

Tompson je rođen u Kaliforniji 4. maja 1999. godine i nastupao je za Oregon Stejt koledžu.

Potiče iz košarkaške porodice, pošto je njegov otac Stiven igrao u NBA ligi, dok je stariji brat, Stiven junior, takođe branio boje nacionalnog tima Portorika.

Itan je sa crno-bijelima potpisao dvogodišnji ugovor, potvrđeno je na sajtu Partizana.

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02:42
Karlik Džouns izjava posle Dubaija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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KK Partizan

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