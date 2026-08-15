Džabari Parker se sigurno ne vraća u Beograd, a rješenje za raskid ugovora se i dalje traži.

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Košarkaši Partizana počinju pripreme za novu sezonu naredne nedjelje, a svi se pitaju šta će biti sa ugovorom Džabarija Parkera. Svima je jasno da za Amerikanca nema mjesta u timu Đoana Penjaroje, ali se još uvek traži najbezbolnije rješenje za rastanak.

Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta je stigao u Humsku za rekordnu platu, ali ubrzo se ispostavilo da nije spreman da istu opravda na terenu. Pokazao je lošu formu i neprofesionalizam kod Željka Obradovića, da bi ga potom Đoan Penjaroja konačno otpisao iz tima.

Izvor: MN PRESS

Nekoliko mjeseci je proveo na pozajmici Huventudu, ali španski klub nema sredstava da preuzme njegov ugovor na ime kog po sezoni zarađuje dva i po miliona evra.

Parker ima važeći ugovor sa crno-bijelima do kraja sledeće sezone, ali neće se pojaviti na prozivci koja je zakazana za 20. avgust. Ovo je naravno očekivano, ali još uvijek se ne zna šta će biti konačna odluka.

Agent Džabarija Parkera, Nikos Lotsos, kratko je poručio za Mozzart Sport: "Rješenja se i dalje traže, znaćemo više u narednim danima."

Koliko je Parker koštao Partizan?

Vidi opis Džabari Parker je najveća Partizanova muka: Šta će biti sa 2,5 miliona evra? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je u junu izašao sa konkretnim ciframa i priznao da je rukovodstvo napravilo veliku grešku.

"Naš stav po tom pitanju je potpuno jasan - želimo da pronađemo rješenje koje će biti u interesu kluba i da tu situaciju zatvorimo. U prethodnoj sezoni taj ugovor je predstavljao značajno finansijsko opterećenje za Partizan, sa troškom većim od tri miliona evra. Određene odluke iz prošlosti pokazale su se kao manje uspješne nego što smo očekivali, ali odgovornost rukovodstva nije da se vraća unazad, već da pronalazi rješenja za izazove koje je naslijedilo ili stvorilo. Fokusirani smo na to da ovu situaciju riješimo na najbolji mogući način i da nastavimo sa izgradnjom konkurentnog i finansijski stabilnog Partizana", izjavio je tada Mijailović.

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Pogledajte 00:42 Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport Izvor: Printscreen/Arena sport

(MONDO)