Luka Vildoza se kaje samo zbog jednog: "Previše emocija, nije trebalo to da kažem"

Luka Vildoza je svjestan šta ga čeka u novoj sezon kada bude izašao pred Delije kao košarkaš Partizana.

Izvor: MN PRESS

Argentinski košarkaš Luka Vildoza jedini je u istoriji evropske košarke koji je obukao dresove srpskih i grčkih vječitih rivala. Iako je jedno vrijeme važio za miljenika Delija, ovog leta je napravio neoprostiv grijeh i potpisao za Partizan. Svestan je da će imati pakleni doček u Beogradskoj areni, ali smatra da je napravio pravi potez.

Vildoza je je spreman da iskoristi na pravi način još jednu evroligašku priliku, nakon što se rastao sa Virtusom iz Bolonje.

"Trenirao sam tokom cijelog ljeta. Želim da skinem sve ono što sam nabacio tokom pauze, tako da ovdje radim sa trenerima i sa Lovernjom. On je bio jedan od prvih koji mi je poslao poruku i srećan sam što sam ovdje", rekao je nekadašnji igrač Olimpijakosa i Panatinaikosa u intervjuu za "Sportske.net".

Navijači Zvezde mu neće zaboraviti riječi da nikada ne bi potpisao za Partizan, ali sudbina je imala drugačije planove. Zbog te izjave se jedino kaje...

Izvor: Orsini / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ponekad kažeš neke stvari, ali te na kraju budućnost odvede na drugu stranu. Na kraju krajeva, ovo je profesionalna košarka. Želio sam da budem u Evroligi, a Partizan mi je pružio tu priliku. Imao sam zaista dobar razgovor sa trenerom koji mi je ulio samopouzdanje. To što sam rekao, pa dobro, kao što ste i sami rekli, nekada u trenutku uneseš previše emocija, pa se poslije možda na neki način i pokaješ. Nema tu nikakve ljutnje zbog toga, jednostavno sam srećan što sam ovdje i što ću predstavljati Partizan, koji je jedan od istorijskih klubova u Evropi."

Spreman je da izađe pred Delije kao "izdajnik".

"Na neki način sam spreman. Znam kako će to izgledati, ali u isto vrijeme, kada smo igrali protiv Partizana dok sam bio na drugoj strani, bilo je prilično slično. Igrača to može dodatno da motiviše ili da ga spusti, a ja se nadam da ću igrati dobro, da to neće uticati na mene i da ću predstavljati tim najbolje što mogu."

Ponovo će dijeliti svlačionicu sa Alesandrom Pajolom, koji takođe stiže iz Virtusa.

"Da, to je bio jedan od razgovora koje sam imao sa trenerom. Mislim da možemo da igramo zajedno, a takođe i sa Pajolom sa kojim sam igrao prošle godine. Mislim da se uklapamo, naravno, ja mogu da pričam šta god hoću, ali to moramo da dokažemo na terenu. Biće potrebno malo vremena jer smo novi i nismo ranije igrali zajedno, ali sam u isto vrijeme jako uzbuđen i nadam se da će sve ispasti kako treba."

"Imao je poruku i za navijače Partizana. "Mislim da svaki navijač u Evroligi planira da njegov tim pobijedi u svakoj utakmici. Teško je kada si tim koji stalno gubi, a teško je i navijačima jer plaćaju da nas gledaju, a mi u tom trenutku igramo loše, ne dajemo sto posto ili ne pobjeđujemo. Zato se nadam da možemo da dostignemo nivo na kom ćemo predstavljati ono što oni žele i uložiti taj trud na terenu, ali u isto vrijeme ne možemo da obećamo da ćemo biti na Final-Fouru . Možemo jedino da obećamo da ćemo biti zajedno, da ćemo se boriti za svaki posjed i da ćemo na terenu biti baš onakvi kakve žele da nas vide. Pokušaćemo da im pokažemo poštovanje i da na kraju pobjeđujemo u utakmicama, jer vjerujem da je to ono što žele."

Argentinac je prvi igrač u istoriji koji je igrao za Panatinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i sada za Partizan.

"Nikada nisam planirao da se to desi, ali u isto vrijeme, ljudi mogu da kažu da mijenjam timove svake godine, dok je za mene čast da predstavljam ovakve klubove. Osvojio sam Evroligu sa Panatinaikosm, stigao do Fajnal-fora sa Olimpijakosom, u Crvenoj zvezdi sam igrao dobro, a sada je predstavljanje Partizana za mene velika čast", poručio je Vildoza za "Sportske".