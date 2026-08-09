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Vildoza otvorio dušu po dolasku u Partizan! Bivši as Zvezde iskreno o šokantnom transferu u Humsku!

Vildoza otvorio dušu po dolasku u Partizan! Bivši as Zvezde iskreno o šokantnom transferu u Humsku!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Sve je rekao!

Luka Vildoza o dolasku u Partizan Izvor: Profimedia

Novopečeni košarkaš Partizana Luka Vildoza progovorio je po dolasku u redove kluba iz Humske.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde se ovog ljeta odlučio da dođe među crno-bijele, o čemu je upravo i govorio u razgovoru za "DSports".

"Prošle godine sam rekao da je nemoguće da potpišem za Partizan, a sada sam ovdje. Zato nikada neću zatvoriti vrata nijednom klubu. Kilmes je klub koji mi je dao sve. Tamo sam počeo da igram sa osam godina. Pomogli su mi da odrastem, okružili su me dobrim ljudima i mislim da ne bih mogao to da im učinim", rekao je Vildoza.

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Tagovi

Luka Vildoza KK Partizan KK Crvena zvezda

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