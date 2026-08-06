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"Znate svi da sam igrao protiv Partizana": Luka Vildoza prvi put progovorio o dolasku među crno-bijele

"Znate svi da sam igrao protiv Partizana": Luka Vildoza prvi put progovorio o dolasku među crno-bijele

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Argentinski plejmejker Luka Vildoza je prvi put govorio o dolasku u Partizan i svojim očekivanjima od sezone u kojoj će nastupati za crno-bijele.

Luka Vildoza o dolasku u Partizan Izvor: MN PRESS

Luka Vildoza se prvi put oglasio otkako je postalo javno da je novi igrač Partizana. Argentinski plejmejker koji je prošle sezone nastupao za Virtus, a u karijeri je igrao i za Crvenu zvezdu sada je odgovarao na pitanja vezana za igranje u crno-bijelom dresu. Prvo su ga pitali šta želi da ljudi misle kada ga gledaju kako nosi dres Partizana.

"Tu sam da dam 100 odsto. Znajući kako nas navijači podržavaju i guraju naprijed, znam da ćemo dati i više od naših 100 odsto. Samo hoću da nas vidim kako se borimo, želim da se ja borim za svaku loptu. I naravno da pobjeđujemo utakmice jer zbog toga igramo košarku", rekao je sada već iskusni Argentinac.

On je igrao u Baskoniji, Crvenoj zvezdi, Olimpijakosu, Panatinaikosa i Virtusu i do sada je mnogo puta igrao protv Partizana, pa je mogao da odgovori i na pitanje šta je čuo o Partizanu prije dolaska u Beograd.

"Mnogo, mnogo toga. Igrao sam protiv Partizana mnogo puta kao što znate i uvijek kada sam igrao protiv njih bilo je zaista, zaista teško. Tako da očekujem da ova godina bude sjajna sa njihove strane kao i uvijek i da nas uvijek podržavaju", dodao je on. 

"Ne pobjeđuju najskuplji i najtalentovaniji"

"Šta za tebe znači da igraš svaki napad kao da ti je posljednji? Da li je to nešto što si uvijek imao u sebi tokom karijere ili si to razvio posebno dolaskom u Partizan?", glasilo je sljedeće pitanje upućeno novom beku crno-bijelih. 

"Zaista mi je bio potreban takav trud da bih stigao tu gdje sam sada. Tu sam jer dajem 100 odsto sebe na terenu. Naravno to želim da uradim i u Partizanu. To kako u Srbiji osjećaju košarku se uklapa u moj način igre", odgovorio je Vildoza i završio time što je istakao da je neophodno da se tim bori kako bi stigao do velikih rezultata. 

"Mislim da je tu cijeli mentalitet bitan. Ne pobijedi uvijek najskuplji ili najtalentovaniji tim. Na kraju pobijedi tim koji istraje i ostane zajedno u teškim trenucima. Onaj koji ostane zajedno kroz loše momente, povrede i bilo šta što se dešava. Takvi klubovi imaju uspjeha."

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Tagovi

Luka Vildoza košarka KK Partizan

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