Najdramatičniji Zvezdin transfer ovog ljeta: Ukrajinske kriptovalute i let do Minhena iz inata

Izraelci otkrili kako je Daglas Ovusu prešao u Hapoel iz Tel Aviva, uz mnogo turbulencija, ali i nepovjerenja njegovog novog tima u rezultate ljekarskih pregleda.

Izvor: MN PRESS

Dojučerašnji krilni napadač Crvene zvezde Daglas Ovusu (20) prešao je u Hapoel Tel Aviv za 2,2 miliona evra i postao tako najskuplje pojačanje u istoriji izraelskog kluba. Put do njegovog potpisa bio je veoma zahtjevan i izraelski medij "Sport 5" otkrio je detalje koji su prvi put procureli u javnost.

Ovusu je došao iz Srbije kao najskuplje domaće pojačanje u istoriji Zvezde, za koga je srpski šampion uspio da "izvuče" isti novac koji je i uložio u njega, bez obzira na to što se na Marakani nije snašao.

Ideja Izraelaca je da Ovusu u naredne četiri godine zamijeni Kipranina Loizosa Loizua, koji je ovog ljeta prešao iz Hapoela u Zvezdu za tri miliona evra. A, dolazak desnog krila iz Gane bio je veoma komplikovan.

Ovusu je poslije utakmice Hapoel - Ludogorec 23. jula bio nadomak odlaska u Ukrajinu, ali je nastao problem u tome da su Ukrajinci htjeli da plate u kriptovalutama. Ispostavilo se da mu je Hapoel suđen.

"Kada je Hapoel prvi put pokazao interesovanje, Crvena zvezda je tražila previsoku cijenu, pa su Izraelci odlučili da sačekaju rasplet situacije u Ukrajini. Čim su shvatili da je taj posao definitivno propao, uključili su se u pregovore", navodi izraelski medij.

Novi problem - ljekarski pregledi

Hapoel je saznao da je Ovusu prethodno pao na lekarskom pregledu u Viktoriji Plzenj i očekivano, u Hapoelu se s tim u vezi probudila sumnja. Fudbaler je riješio da otkloni sve nedoumice i zato je otputovao u Minhen, kod najprestižnijih sportskih ljekara u Evropi.

"Kako je u celu priču umešan šampion Njemačke? Pošto nije prošao preglede u Češkoj, reprezentativac Gane smatrao je da je njegov ugled nepravedno narušen. Zato je samoinicijativno otišao kod ljekara Bajerna iz Minhena kako bi obavio detaljne preglede i dokazao budućim zainteresovanim klubovima da je potpuno spreman za igru. Upravo tako se i dogodilo", otkrili su Izraelci.

Povrh toga, Izraelci su željeli da Ovusu prođe lekarske preglede i pod njihovim nadzorom i zato su doputovali u Beograd i u srijedu se uvjerili da je sa njim zaista sve OK. Tek kada su imali kompletnu medicinsku dokumentaciju i kada su je poslali nizu stručnjaka u Izraelu, u Hapoelu su odlučili da daju zeleno svjetlo za transfer.

Ovusu razgovarao sa zemljakom i sa igračem Zvezde

Emanuel Boateng, reprezentativac Gane i igrač Hapoela, prenio mu je lijepe utiske o novoj sredini, kao i saigrač iz Zvezde Loizu. Obojica su imali samo riječi hvale za izraelski tim i zato je Ovusu posle kratkog razmišljanja pristao da zaduži opremu osvajača 13 titula prvaka Izraela.