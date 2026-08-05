Crvena zvezda potvrdila da je Daglas Ovusu otišao, što je šesta prodaja prvaka Superlige ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Daglas Ovusu zvanično je prešao u Hapoel iz Tel Aviva i to je potvrđeno objavom prvaka Srbije. Hitri ofanzivac ostaće upamćen kao najskuplje plaćeno domaće pojačanje u istoriji Zvezde, jer je stigao iz Radnika iz Surdulice prošle zime za čak 2,2 miliona evra, ali nije opravdao taj novac.

Zvezda je prodajom za isti iznos "pokrila" to ulaganje i vratila investirano, a na Ovusuu je sada da u četvrtoplasiranom timu Izraela prošle sezone dokaže svoj talenat, što nije uspio na "Marakani".

Ovusu je u crveno-bijelom odigrao 15 utakmica i postigao dva gola.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji fudbaler crveno-belih Daglas Ovusu novi fudbaler Hapoela iz Tel Aviva. Ovusu je za prvi tim odigrao 15 utakmica i postigao dva gola. Ovusu, hvala ti na svemu i želimo ti puno sreće u nastavku karijere!



⚪️#fkczpic.twitter.com/SSrpqsWfZ7 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 5, 2026

Koga je sve Zvezda prodala ovog ljeta?

Vidi opis Zvezda prodala najskuplje domaće pojačanje u istoriji: Evo ko je sve napustio Marakanu ovog ljeta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Crveno-bijeli su do sada zaradili 14,95 miliona evra od prodaje u ovom prelaznom roku.

Najviše novca, po pet miliona evra, zaradila je prodajom Alekse Damjanovića (17) Bajeru iz Leverkuzena i Milsona (26) Al-Džaziri. Uz Ovusua, otišao je i štoper Stefan Leković u Portugal (Eštrela Amadora) za milion evra, a Balša Popović je iz OFK Beograda preko "Marakane" otišao u Olimpijakos za 1,5 miliona evra.

Takođe, obeštećenje od 250 hiljada evra leglo je i od Makabi Haife za Omrija Glazera.

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