logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda prodala najskuplje domaće pojačanje u istoriji: Evo ko je sve napustio Marakanu ovog ljeta

Zvezda prodala najskuplje domaće pojačanje u istoriji: Evo ko je sve napustio Marakanu ovog ljeta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda potvrdila da je Daglas Ovusu otišao, što je šesta prodaja prvaka Superlige ovog ljeta.

Crvena zvezda prodala Daglasa Ovusua Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Daglas Ovusu zvanično je prešao u Hapoel iz Tel Aviva i to je potvrđeno objavom prvaka Srbije. Hitri ofanzivac ostaće upamćen kao najskuplje plaćeno domaće pojačanje u istoriji Zvezde, jer je stigao iz Radnika iz Surdulice prošle zime za čak 2,2 miliona evra, ali nije opravdao taj novac.

Zvezda je prodajom za isti iznos "pokrila" to ulaganje i vratila investirano, a na Ovusuu je sada da u četvrtoplasiranom timu Izraela prošle sezone dokaže svoj talenat, što nije uspio na "Marakani".

Ovusu je u crveno-bijelom odigrao 15 utakmica i postigao dva gola.

Koga je sve Zvezda prodala ovog ljeta?

Crveno-bijeli su do sada zaradili 14,95 miliona evra od prodaje u ovom prelaznom roku.

Najviše novca, po pet miliona evra, zaradila je prodajom Alekse Damjanovića (17) Bajeru iz Leverkuzena i Milsona (26) Al-Džaziri. Uz Ovusua, otišao je i štoper Stefan Leković u Portugal (Eštrela Amadora) za milion evra, a Balša Popović je iz OFK Beograda preko "Marakane" otišao u Olimpijakos za 1,5 miliona evra.

Takođe, obeštećenje od 250 hiljada evra leglo je i od Makabi Haife za Omrija Glazera.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Daglas Ovusu transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC