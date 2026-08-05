Crvena zvezda potvrdila da je Daglas Ovusu otišao, što je šesta prodaja prvaka Superlige ovog ljeta.
Krilni napadač Crvene zvezde Daglas Ovusu zvanično je prešao u Hapoel iz Tel Aviva i to je potvrđeno objavom prvaka Srbije. Hitri ofanzivac ostaće upamćen kao najskuplje plaćeno domaće pojačanje u istoriji Zvezde, jer je stigao iz Radnika iz Surdulice prošle zime za čak 2,2 miliona evra, ali nije opravdao taj novac.
Zvezda je prodajom za isti iznos "pokrila" to ulaganje i vratila investirano, a na Ovusuu je sada da u četvrtoplasiranom timu Izraela prošle sezone dokaže svoj talenat, što nije uspio na "Marakani".
Ovusu je u crveno-bijelom odigrao 15 utakmica i postigao dva gola.
Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji fudbaler crveno-belih Daglas Ovusu novi fudbaler Hapoela iz Tel Aviva. Ovusu je za prvi tim odigrao 15 utakmica i postigao dva gola. Ovusu, hvala ti na svemu i želimo ti puno sreće u nastavku karijere!— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 5, 2026
⚪️#fkczpic.twitter.com/SSrpqsWfZ7
Koga je sve Zvezda prodala ovog ljeta?
Zvezda prodala najskuplje domaće pojačanje u istoriji: Evo ko je sve napustio Marakanu ovog ljeta
Crveno-bijeli su do sada zaradili 14,95 miliona evra od prodaje u ovom prelaznom roku.
Najviše novca, po pet miliona evra, zaradila je prodajom Alekse Damjanovića (17) Bajeru iz Leverkuzena i Milsona (26) Al-Džaziri. Uz Ovusua, otišao je i štoper Stefan Leković u Portugal (Eštrela Amadora) za milion evra, a Balša Popović je iz OFK Beograda preko "Marakane" otišao u Olimpijakos za 1,5 miliona evra.
Takođe, obeštećenje od 250 hiljada evra leglo je i od Makabi Haife za Omrija Glazera.
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