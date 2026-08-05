Sarajevo do daljnjeg neće igrati na Koševu!? Bordo klub se oglasio saopštenjem

Sarajevo do daljnjeg, odlukom FS BiH, neće moći da koristi teren stadiona Koševo.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

FK Sarajevo zbog lošeg stanja travnjaka neće moći do daljnjeg da igra na Koševu!

Klub iz glavnog grada BiH oglasio se večeras saopštenjem za javnost, nakon indicija da bi meč prvog kola bh. prvenstva protiv Radnika mogao da bude igran u Vrapčićima, na stadionu Veleža. Razlog selidbe je loš travnjak na najvećem stadionu BiH nakon koncerata Dine Merlina 31. jula te 1. i 2. avgusta.

"Na osnovu odluke Komiteta za takmičenje FS BiH od 5. avgusta 2026. godine, FK Sarajevo do daljnjeg neće biti u mogućnosti da kao domaćin igra prvenstvene i kup utakmice na stadionu 'Asim Ferhatović Hase'.

Prema nalazu Komisije za pregled terena FS BiH, glavni teren stadiona 'Asim Ferhatović Hase' trenutno ne ispunjava minimalne uslove za odigravanje utakmica WWIN lige BiH i Kupa BiH. Komisija je nakon kontrolnog pregleda konstatovala da, uprkos započetim radovima na sanaciji, ne postoje uslovi za odigravanje utakmica.

Najveće posljedice ove odluke, kao i okolnosti koje su do nje dovele, snosiće klub, koji svoje domaće utakmice neće moći igrati na Koševu, ali i naši navijači, kojima je uskraćena prilika da novu sezonu započnu upravo na Koševu.

O svim narednim koracima i mjestu odigravanja domaćih utakmica javnost će biti blagovremeno obaviještena", napisano je iz bordo tabora.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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