Iz Leotara u Sarajevo: Matija Glogovac predstavljen na "Koševu"

Dosadašnji prvotimac Leotara Matija Glogovac (19) dogovorio je trogodišnju saradnju sa Sarajlijama.
Matija Glogovac (19) novi je fudbaler Sarajeva.
Doskorašnji defanzivac trebinjskog Leotara predstavljen je na "Koševu", a ugovor je potpisan na tri godine.
"Fudbalski klub Sarajevo potvrđuje angažman Matije Glogovca, koji je potpisao ugovor sa bordo klubom do 30. juna 2029. godine.
Devetnaestogodišnji štoper u Sarajevo dolazi iz FK Leotar, a svoj seniorski debi upisao je sa svega 16 godina, postavši najmlađi debitant u istoriji Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Matija, dobro došao u bordo porodicu!", poručili su iz Sarajeva.
Ranije se pominjalo interesovanje Borca i Zrinjskog, ali je Glogovac odlučio da nastavi karijeru u Sarajevu.