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Iz Leotara u Sarajevo: Matija Glogovac predstavljen na "Koševu"

Iz Leotara u Sarajevo: Matija Glogovac predstavljen na "Koševu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Dosadašnji prvotimac Leotara Matija Glogovac (19) dogovorio je trogodišnju saradnju sa Sarajlijama.

glogovac.jpg Izvor: Promo/FK Sarajevo

Matija Glogovac (19) novi je fudbaler Sarajeva.

Doskorašnji defanzivac trebinjskog Leotara predstavljen je na "Koševu", a ugovor je potpisan na tri godine.

"Fudbalski klub Sarajevo potvrđuje angažman Matije Glogovca, koji je potpisao ugovor sa bordo klubom do 30. juna 2029. godine.

Devetnaestogodišnji štoper u Sarajevo dolazi iz FK Leotar, a svoj seniorski debi upisao je sa svega 16 godina, postavši najmlađi debitant u istoriji Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Matija, dobro došao u bordo porodicu!", poručili su iz Sarajeva.

Ranije se pominjalo interesovanje Borca i Zrinjskog, ali je Glogovac odlučio da nastavi karijeru u Sarajevu. 

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Tagovi

FK Sarajevo FK Leotar Trebinje transferi Premijer liga BiH Matija Glogovac

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