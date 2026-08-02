Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić pričao je o ambicijama Crvene zvezde, Milošu Teodosiću, pojačanjima, Ibonu Navaru.

Izvor: MN PRESS

Kakvi su planovi Crvene zvezde, da li će biti još pojačanja, kakva je ideja sa dolaskom Miloša Teodosića na mjesto sportskog direktora i imenovanjem Ibona Navara za novog trenera? To su samo neka od pitanja na koja je odgovor dao predsjednik kluba Željko Drčelić.

"Dolazak Teodosića je jedan od temelja. Sve što se dobro radi u klubu izgledaće bolje i zavisiće od terena jer je fokus srpske i košarkaške javnosti ipak na prvom timu. Zna se ko je Miloš Teodosić i koliko može da donese. Moje skromno mišljenje je da može mnogo, u svakom smislu. Ima ogromno iskustvo, možda ne kao operativac, ali je u košarci cijeli život i zna i lice i naličje ovog sporta. Njegova odluka je bila da dođe Ibon Navaro. Novi trener će donijeti svježu krv, ima ogromnu energiju, želju za uspjehom i sa ogromnim motivom dolazi u Beograd što sam mogao da uočim već na našem prvom sastanku. Ima svoj stil, ideju kako prvi tim treba da izgleda i igra i na nama je da mu pružimo podršku i ukažemo strpljenje. Tu je i Milan Tomić i trio Teodosić - Tomić - Navaro će dati novu dimenziju klubu", rekao je Drčelić u intervjuu za "Meridiansport".

Vidi opis Željko Drčelić: "Zvezda nije završila sa pojačanjima, odluka Miloša Teodosića je bila da dođe Ibon Navaro" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Objasnio je i da je želja španskog stručnjaka bila da zadrži što više ljudi iz prethodnog stručnog štaba.

"Ostavio je porodicu u Španiji, prvi put će raditi van zemlje i tražio je novi izazov. Dopalo mi se što je tokom prvog razgovora napomenuo da želi na sve načine da dočara igračima koji budu dolazili u Beograd veličinu našeg kluba, jedinstveni imidž i identitet koji smo izgradili. Insistirao je da u stručnom štabu bude što više naših ljudi, jer ko bolje razumije Zvezdu od njih. Poznaje mentalitet naših ljudi, imao je u Malagi nekolicinu sa ovog prostora, znao je i nekoliko rečenica na srpskom."

"Nismo još završili sa pojačanjima"

Potvrdio je prvi čovjek crveno-bijelih da će biti još pojačanja i da se radi na ojačavanju tima.

"Nismo još završili posao. Svi dogovori i angažovanja igrača, kao i odlasci nekih, realizovani su u dogovoru sa novim trenerom i u skladu sa njegovom idejom kako tim treba da igara. Moj posao sa Upravnim odborom je da se obezbijedi budžet koji je u skladu sa realnošću. Imali smo kostur tima, mnogi su zaboravili da smo još u aprilu počeli da sastavljamo ovaj tim kad smo doveli Nikolu Đurišića. Veliki posao je napravljen ostankom igrača koji su mogli da izađu iz ugovora, počevši od Batlera koji je pokazao privrženost produžetkom ugovora iako je imao višemilionske ponude iz Evrope. Imao je izlaz za NBA. Ostali igrači planski su dovedeni, strpljivo, iako su okolnosti ovog ljeta na tržištu potpuno drugačije što vidite po milionima koji se troše u Evroligi."

Koliki je budžet kluba?

Potvrdio je Drčelić da se budžet kluba neće previše razlikovati u odnosu na prošlogodišnji koji je bio oko 20 miliona evra.

"Budžet će biti negdje na nivou onog iz prošle sezone, ali nećemo imati neka opterećenja poput ugovora igrača koji nisu imali ulogu u sastavu ili nisu igrali u Zvezdi prošle sezone. Slušam priče da Zvezda troši desetine miliona evra ili da nema limit u tom smislu, što je potpuna neistina. Kad Evroliga ili specijalizovani portali objave budžete bazirane na egzaktnim podacima onda mnogi 'zaborave' šta smo govorili. Ne oglašavamo se često u javnosti, ali smo otvoren klub. Mi kao klub nemamo pisano pravilo za ograničenja plate kada pregovaramo sa igračima. Ali, jasno je da nismo ni do sada niti ćemo imati igrača koji značajno odskače svojim ugovorom u odnosu na druge."

Imao je i jednu molbu za navijače.

"Postoji i finansijski fer-plej Evrolige po čemu smo među najrevnosnijima i nagrađeni smo od Evrolige sa 400.000 evra, ali će nažalost skoro polovina toga biti oduzeta zbog kazni. U tome smo nažalost rekorderi i moramo zajedno da promijenimo, posebno ako hoćemo da budemo stalni član Evrolige. Od novca koji je izdvojen za kazne godinama unazad sada smo mogli da dovedemo jedno veliko pojačanje ili da uložimo novac u još neki projekat koji je važan za klub", poručio je Drčelić.