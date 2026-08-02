Partizan i Loni Voker su pregovarali, i dalje pregovaraju, ali kako se u trku uključio Dubai, šanse u Humskoj su postale izuzetno male

Izvor: MN PRESS

Partizan je gotovo formirao tim, ali ostaje prostora za još neko zvučno evroligaško ime. To ime trebalo je da bude Loni Voker, ali kako stvari stoje, košarkaš Makabija ipak neće biti pojačanje crno-bijelih. Kako iz Izraela javljaju, Dubai se uključio i želi još jedno pojačanje ove sezone...

Dubai aktivno radi na pojačanjima, pa je utisak da su doveli baš sve slobodne evroligaše. Vrlo moguće je da će još jedan sa tržišta završiti na Bliskom istoku, jer "Israel Hayom" sada navodi da je prošlogodišnji debitant u elitnom takmičenju bliži Dubaiju nego Humskoj. Iako je u trci za Vokera bio i Real Madrid, čini se da je beogradski tim preuzeo primat nad "kraljevskim klubom", ali je nemoćan naspram ekipe Ćavija Paskvala.

Vidi opis Hladan tuš za Partizan: Evroligaš mu otima Lonija Vokera ispred nosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Makabi i Loni Voker nemaju dobru saradnju, još na kraju prošle sezone bilo je jasno da će doći do rastanka, jer u "ponosu Izraela" ne računaju na Amerikanca. Voker i za narednu sezonu ima ugovor sa Makabijem, ali u stručnom štabu nisu bili potpuno zadovoljni njegovim partijama, zbog čega nije bio prijavljen za završnicu takmičenja. Pored njega, izraelski klub je ostao i bez Tamira Blata, Zaka Henkinsa, Dejvida Apijanija, Marsija Santosa i Orena Seara, pa će naredne sezone morati ozbiljno da promijeni sastav ekipe.

Voker je u Evroligi prošle sezone bilježio prosječno 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,2 asistencije.