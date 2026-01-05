Katastrofa za Makabi: Povrijedio se najbolji igrač, ne igra protiv Partizana i Zvezde

Najbolji košarkaš Makabija Loni Voker povrijedio se u 19. kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Makabija nalaze se u velikom problemu, nakon što se najbolji igrač ovog tima povrijedio. Loni Voker je u 19. kolu Evrolige povredio rame, a prema posljednjim procjenama na terenu ga neće biti dva i po mjeseca. Prema tome, Makabi će oslabljen igrati i protiv srpskih klubova.

Makabi je poražen od Bajerna 95:71, u utakmici koja je Partizan spustila na dno tabele, ali i u meču u kojem je izgubio najvažnijeg igrača. Loni Voker, siguran poenter u Makabiju, mnogo je veći problem za ovu ekipu od samog poraza.

Tako će Makabi 3. februara dočekati Partizan, a Valjak će pokušati da se revanšira „ponosu Izraela“ za sramotan poraz koji je doživio u Beogradu (112:87), a tri dana kasnije u Beogradu će gostovati Zvezda. Ta utakmica je najavljena za 6. februar od 20 sati. U međuvremenu, Makabi ima takođe veoma težak raspored.

Igraće u duplom kolu protiv španskih rivala, Barselone i Real Madrida, potom će ugostiti Žalgiris u 22. kolu Evrolige, pa igrati protiv Olimpijakosa i Panatinaikosa, a pred meč sa crno-bijelima sastaće se sa Valensijom. Makabi je trenutno 14. tim Evrolige i ima skor 8-11.

Koliko je Loni Voker bio važan ovom timu govori i činjenica da je prosječno bilježio 15,3 poena, 2,6 skokova i 2,3 asistencije po meču.

