logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofa za Makabi: Povrijedio se najbolji igrač, ne igra protiv Partizana i Zvezde

Katastrofa za Makabi: Povrijedio se najbolji igrač, ne igra protiv Partizana i Zvezde

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Najbolji košarkaš Makabija Loni Voker povrijedio se u 19. kolu Evrolige.

Povrijedio se Loni Voker Izvor: MN PRESS

Košarkaši Makabija nalaze se u velikom problemu, nakon što se najbolji igrač ovog tima povrijedio. Loni Voker je u 19. kolu Evrolige povredio rame, a prema posljednjim procjenama na terenu ga neće biti dva i po mjeseca. Prema tome, Makabi će oslabljen igrati i protiv srpskih klubova.

Makabi je poražen od Bajerna 95:71, u utakmici koja je Partizan spustila na dno tabele, ali i u meču u kojem je izgubio najvažnijeg igrača. Loni Voker, siguran poenter u Makabiju, mnogo je veći problem za ovu ekipu od samog poraza.

Tako će Makabi 3. februara dočekati Partizan, a Valjak će pokušati da se revanšira „ponosu Izraela“ za sramotan poraz koji je doživio u Beogradu (112:87), a tri dana kasnije u Beogradu će gostovati Zvezda. Ta utakmica je najavljena za 6. februar od 20 sati. U međuvremenu, Makabi ima takođe veoma težak raspored.

Igraće u duplom kolu protiv španskih rivala, Barselone i Real Madrida, potom će ugostiti Žalgiris u 22. kolu Evrolige, pa igrati protiv Olimpijakosa i Panatinaikosa, a pred meč sa crno-bijelima sastaće se sa Valensijom. Makabi je trenutno 14. tim Evrolige i ima skor 8-11.

Koliko je Loni Voker bio važan ovom timu govori i činjenica da je prosječno bilježio 15,3 poena, 2,6 skokova i 2,3 asistencije po meču.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Makabi košarka Loni Voker

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC