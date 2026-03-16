"Tko to tamo pjeva": Torcida na Poljudu prozvala Delije, sve to gledao Dejan Savićević

Navijači Hajduka iz Splita prozvali Delije na "Poljudu" dok je to gledao Dejan Savićević, legendarni fudbaler Crvene zvezde.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok se čeka potvrda o rušenju "Poljuda", sa ovog stadiona u Splitu poslata je direktna poruka navijačima Crvene zvezde. Na meču Hajduka i Lokomotive, navijači Torcide istakli su transparent u kome prozivaju Delije, bar su tako ocijenili hrvatski mediji detalj sa utakmice.

"Tko to tamo pjeva?", pisalo je na transparentu koji se vjerovatno odnosi na žestok sukob, odnosno "zasjedu" koju je Torcida napravila za navijače Crvene zvezde na auerodromu u Tuzli, dok se potom čulo i pogrdno skandiranje na račun crveno-bijelih.

Torcida with a message to Delije: tko to tamo pjeva? Delije members who were attacked in Tuzla have gone to the police to provide information



O čemu se radi i kakav je sukob u pitanju između Delija i Torcide? Krajem januara došlo je do tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde iz Republike Srpske u Živinicama kod Međunarodnog aerodroma Tuzla, kada se jedna grupa navijača vraćala sa gostovanja Malmeu.