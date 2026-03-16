"Tko to tamo pjeva": Torcida na Poljudu prozvala Delije, sve to gledao Dejan Savićević

"Tko to tamo pjeva": Torcida na Poljudu prozvala Delije, sve to gledao Dejan Savićević

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Navijači Hajduka iz Splita prozvali Delije na "Poljudu" dok je to gledao Dejan Savićević, legendarni fudbaler Crvene zvezde.

Torcida na Poljudu prozvala Delije Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok se čeka potvrda o rušenju "Poljuda", sa ovog stadiona u Splitu poslata je direktna poruka navijačima Crvene zvezde. Na meču Hajduka i Lokomotive, navijači Torcide istakli su transparent u kome prozivaju Delije, bar su tako ocijenili hrvatski mediji detalj sa utakmice.

"Tko to tamo pjeva?", pisalo je na transparentu koji se vjerovatno odnosi na žestok sukob, odnosno "zasjedu" koju je Torcida napravila za navijače Crvene zvezde na auerodromu u Tuzli, dok se potom čulo i pogrdno skandiranje na račun crveno-bijelih.


O čemu se radi i kakav je sukob u pitanju između Delija i Torcide? Krajem januara došlo je do tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde iz Republike Srpske u Živinicama kod Međunarodnog aerodroma Tuzla, kada se jedna grupa navijača vraćala sa gostovanja Malmeu.

Uhapšeni su J.K, I.B, T.K, M. K, I.V, M.J, P.V, P.V, svi iz Splita, R. K. iz Pule, A.B. iz Vinkovaca i D.P. iz Ploča i većini će biti predložen pritvor. Policija je prethodno privela 93 osobe. Policija je utvrdila da je na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena zvezda i je izbila tuča čim su izašli iz kruga aerodroma, gdje su ih čekali pripadnici "Torcide". U tuči su povrijeđene 23 osobe.

Ono što je takođe zanimljivo je da je na tribinama "Poljuda" bio i legendarni fudbaler Crvene zvezde Dejan Savićević, koji je gledao pobjedu domaćina 2:1.

