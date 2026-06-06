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Danko Lazović obezbijedio prvo pojačanje za Partizan: Napadač CSKA stiže u Humsku

Danko Lazović obezbijedio prvo pojačanje za Partizan: Napadač CSKA stiže u Humsku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Partizan i CSKA su se dogovorili o jednogodišnjoj pozajmici.

artjom sumanski prvo pojacanje partizana Izvor: MN PRESS

FK Partizan obezbijedio je prvo ljetnje pojačanje, u pitanju je mladi napadač Artjom Šumanski koji stiže na jednogodišnju pozajmicu iz CSKA Moskve, prenosi "Mozzartsport".

Takođe, u ugovoru o pozajmici za Šumanskog biće uključena i otkupna klauzula, dok će mu platu po pola plaćati Partizan i CSKA. To je prvi potez koji je povukao Danko Lazović nakon odlaska Peđe Mijatovića, a Šumanski je bio na meti crno-bijelih još tokom zimskog prelaznog roka.

Artem Šumanski daje gol
Izvor: Wiki Sports Hub/Youtube

Tada nije došlo do dogovora srpskog i ruskog kluba, pa je u Humsku stigao iskusni Sebastijan Polter, a Šumanski je otišao na pozajmicu u Krila Sovjetov. Tamo je minule sezone nastupio u 13 mečeva, ali nije uspio da se upiše u listu strijelaca.

Mladi napadač je fudbalski put započeo u BATE Borisovu, uslijedio je prelazak u Aris iz Limasola odakle ga je CSKA otkupio 2024. godine za 1.500.000 evra. Sada će karijeru nastaviti u beogradskom Partizanu gdje ozbiljno računaju na njega.

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Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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