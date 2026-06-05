logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi rastanak Blagojevića i Partizana: Crno-bijeli našli novog trenera

Novi rastanak Blagojevića i Partizana: Crno-bijeli našli novog trenera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Kraj drugog mandata Srđana Blagojevića u Humskoj.

Srđan Blagojević odlazi iz Partizana Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan je donio odluku o treneru Srđanu Blagojeviću. Čelnici iz Humske će prihvatiti ponudu ruskog Akrona, dok bi na klupi crno-bijelih trebalo da ga zameni Žarko Lazetić, preneo je "Telegraf".

Iako je Blagojević imao ugovor do 2028. i u njega je bila ugrađena otkupna klauzula od milon evra, ona neće biti aktivirana, pošto je Partizan sa Akronom pronašao zajednički jezik.

Srpski strateg nije mogao da odbije velikodušnu ponudu Rusa, pošto će u novom klubu zarađivati skoro duplo više. On će sa Akronom potpisati trogodišnju saradnju i mesečno će zarađivati oko 35.000 evra bez bonusa.

Već se uveliko spekuliše o dolasku Žarka Lazetića na klupu Partizana koji je bez angažmana od rastanka sa Makabijem iz Tel Aviva. Navodno je nekadašnji trener TSC-a već viđen u prostorijama Humske i očekuje se da dođe do dogovora.

Izgleda da su se kockice poklopile i da crno-bijeli konačno imaju trenera na koga mogu da računaju na duže staze. U svakom slučaju, vremena za novog trenera je jako malo jer su pripreme zakazane za 11. jun.

Podsjetimo, Blagojeviću je ovo drugi mandat u Humskoj i nije dugo potrajao kao ni prvi. On se vratio u martu sa garancijama o dugoročnoj saradnji, ali ponuda Akrona je sve promijenila.

Tagovi

FK Partizan Srđan Blagojević fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC