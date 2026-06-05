Novi rastanak Blagojevića i Partizana: Crno-bijeli našli novog trenera

Kraj drugog mandata Srđana Blagojevića u Humskoj.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan je donio odluku o treneru Srđanu Blagojeviću. Čelnici iz Humske će prihvatiti ponudu ruskog Akrona, dok bi na klupi crno-bijelih trebalo da ga zameni Žarko Lazetić, preneo je "Telegraf".

Iako je Blagojević imao ugovor do 2028. i u njega je bila ugrađena otkupna klauzula od milon evra, ona neće biti aktivirana, pošto je Partizan sa Akronom pronašao zajednički jezik.

Srpski strateg nije mogao da odbije velikodušnu ponudu Rusa, pošto će u novom klubu zarađivati skoro duplo više. On će sa Akronom potpisati trogodišnju saradnju i mesečno će zarađivati oko 35.000 evra bez bonusa.

Već se uveliko spekuliše o dolasku Žarka Lazetića na klupu Partizana koji je bez angažmana od rastanka sa Makabijem iz Tel Aviva. Navodno je nekadašnji trener TSC-a već viđen u prostorijama Humske i očekuje se da dođe do dogovora.

Izgleda da su se kockice poklopile i da crno-bijeli konačno imaju trenera na koga mogu da računaju na duže staze. U svakom slučaju, vremena za novog trenera je jako malo jer su pripreme zakazane za 11. jun.

Podsjetimo, Blagojeviću je ovo drugi mandat u Humskoj i nije dugo potrajao kao ni prvi. On se vratio u martu sa garancijama o dugoročnoj saradnji, ali ponuda Akrona je sve promijenila.