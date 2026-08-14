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Premijerligaški meč Čelika na "Bilinom polju" poslije 2357 dana: Zenica kao nekad - 10.000 gledalaca!

Premijerligaški meč Čelika na "Bilinom polju" poslije 2357 dana: Zenica kao nekad - 10.000 gledalaca!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Široki Brijeg razočarao brojne navijače Čelika na otvaranju drugog kola Premijer lige BiH.

Čelik Izvor: Radio Zenit/Screenshot

Nakon punih 2357 dana, odnosno šest godina, pet mjeseci i 13 dana, fudbaleri Čelika odigrali su premijerligaški meč na svom "Bilinom polju".

Na otvaranju drugog kola Premijer lige BiH, Široki Brijeg slavio je 2:1 i tako razočarao blizu 10.000 domaćih navijača.

  • ČELIK - ŠIROKI BRIJEG 1:2 (0:1)
    /Hrvanović 61 - Markovina 40, Virhili 83/

Bio je Čelik nešto konkretniji u uvodnom dijelu meča, ali bez većih prilika na gol. Zatim su gosti uzvratili, prvo zaprijetili preko Matića, a onda je u 40. minutu Markovina doveo goste u vođstvo. Nakon kornera, najbolje se snašao u kaznenom prostoru Zeničana i pogodio za 0:1.

Vratio se Čelik u 61. minutu. Sijamija je centrirao, lopta je došla do Hrvanovića, koji je nekako pronašao put kroz "šumu" nogu i lopta je završila iza leđa Puljića za erupciju oduševljenja publike u Zenici.

Ponadali su se domaći da mogu bar do boda, prvog u najvišem rangu nakon šest godina, ali je Virhili, samo deset minuta nakon što je ušao s klupe, sjajnim volej udarcem sa ruba šesnaesterca u 83. minutu donio trijumf Širokobriježanima.

  • ČELIK: Šutković, Sivac, Tomašević, Horić, Mašetić, Gogić (60. Amoa), Mohedano, Sijamija, Hrvanović (85. Zijeh), Jenjić (60. Šarkić), Mašić (80. Vidić). Trener: Bojan Regoje.
  • ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Markovina, F. Matić (73. Virhili), M. Matić, Oršolić, Hrkać, Kraljević (73. Sesar), Krstanović, Marijanović (60. Kordić-Gruzić), Murelo (60. Jelić), Tomić. Trener: Damir Milanović.

Od korone sve krenulo naopako

Posljednji dvoboj koji su Zeničani odigrali pred domaćom publikom u najvišem rangu bh. fudbala bio je susret protiv Radnika iz Bijeljine (1:1) odigran 1. marta 2020. godine. Poslije ovog meča, Čelik je šest dana kasnije odigrao još jedno kolo u gostima protiv Slobode u Tuzli (2:1), a ubrzo nakon toga prvenstvo je prekinuto zbog pandemije koronavirusa.

Zenički klub je zatim zbog teške finansijske situacije i odluke skupštine takmičenje nastavio od najnižeg ranga - Kantonalne lige ZDK. Uslijedio je period oporavka, prelaženje iz ranga u rang, sve dok u maju ove godine Zeničani zvanično nisu potvrdili šampionsku titulu u Prvoj ligi Federacije BiH i izborili povratak u premijerligaško društvo.



Standings provided by Sofascore

Podsjetimo, na otvaranju sezone Zeničani su poraženi od Zrinjskog u Mostaru.

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Tagovi

NK Čelik NK Široki Brijeg Premijer liga BiH

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