Trener Čelika Bojan Regoje: U Zenici smo favoriti protiv svake ekipe u BiH

Fudbaleri Čelika u petak od 20 časova ugostiće Široki Brijeg na otvaranju drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/NK Čelik/Draženko Jurišić

Zeničani su na startu prvenstva pokazali zube favorizovanom Zrinjskom u Mostaru (2:1), ali dobra igra nije zadovoljila trenera crno-crvenih Bojana Regoju s obzirom da je Čelik ostao bez ijednog boda.

Zato protiv Širokobriježana očekuje da bodovi ostanu na "Bilinom polju".

"Pogotovo što igramo pred svojin navijačima i imamo imperativ pobjede. Ne smijemo se opustiti, ne smije nas zavarati Zrinjski. Mi, kada igramo pred svojim navijačima, mi smo protiv svake ekipe favoriti. Tako da ćemo, sigurno, protiv Širokog ući kao favoriti i pokušati osvojiti tri boda", rekao je trener Čelika, koji neće moći da računa na Samija Faraža zbog povrede, a pod upitnikom je i nastup Nemanje Tomaševića.

Dobra vijest za stručni štab Zeničana je povratak Marina Popovića, koji ponovo ulazi u konkurenciju za sastav, prenijela je "Arena Sport".

(MONDO)