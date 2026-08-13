Albert Rijera uvodi tri pravila u Crvenoj zvezdi: Igračima će ih zalijepiti na zid, svakog dana da gledaju

Albert Rijera novi je trener Crvene zvezde i sa sobom donosi tri pravila, koja će stajati na zidu svlačionice.

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Novi trener Crvene zvezde, Španac Albert Rijera (44) donijeće na "Marakanu" pravila koja je uvodio i u Ajntraht i prethodne timove:

pravilo: Poštovanje u svlačionici. To dolazi prije svega. pravilo: Igraš onako kako treniraš. pravilo: Postavljaj uvijek pitanje samom sebi - šta pružam ovom timu sa loptom i bez nje?

Trener poznat po burnom temperamentu i direktnim odgovorima javno je prošle zime u Njemačkoj govorio o svojim pravilima u svlačionici. Isto čeka i fudbalere Zvezde za nekoliko dana.

"Prvi sastanak sa timom nije bio ni o čemu što ima veze sa terenom, već o uvođenju pravila koja se tiču discipline. Veoma su jasna", kazao je Rijera u Frankfurtu.

"Strog sam, ovo mora da se poštuje"

"Zašto uvodim pravila? Prije svega, jer smo svi mi osobe, a poslije toga dolaze naše profesije. Poslije toga smo treneri, doktori, igrači... Prije svega smo osobe. A, ovdje smo sjeli svi zajedno sa radnicima u klubu, medicinskim osobljem, tehničkim osobljem... I dogovorili smo se da uspostavimo pravila ne zato što sam diktator, 'tata' ili policajac. Ne, to ne želim. Ja sam trener, ali ova pravila se odnose na sve. Pričali smo, pogledali smo se u oči i više ne moramo da pričamo o tome. Ona se odnose na sve".

Nekadašnji as Liverpula ističe da je veoma strog u primjeni tih pravila.

"Istina je da sam veoma strog u vezi sa ovim, jer veoma držim do toga. Postoje tri pravila koja su zalijepljena u svlačionici i tamo već imaju papir postavljen. Ta tri pravila moraju da se primjenjuju svakog dana. U klubu svi moramo da ih poštujemo da bismo stvorili dobru atmosferu".

Napustio N.emačku poslije samo 107 dana

Izvor: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Albert Rijera nije uspio da u Njemačkoj ostvari ni približan uspjeh kao prethodno u slovenačkim klubovima Celju i Olimpiji. Štaviše, napustio je Ajntraht poslije samo 14 utakmica, nakon samo pet pobjeda i otišao je uz svađe u svlačionici i van nje. Navijači su ga ispratili transparentom: "Alberto, ništa od hvala".

Poslije svega, priznao je da ga je nivo fudbala u Bundesligi razočarao.

"Ekipe u donjoj trećini tabele igraju potpuno isto. Kada ih analizirate, imate osjećaj da svake nedjelje igrate protiv istog protivnika", govorio je Španac, između ostalog.

Fabricio Romano potvrdio - Rijera je Zvezdin

Izvor: YouTube/Fabrizio Romano/Printscreen

Iako se šampion Srbije još nije oglasio potvrdom da je Albert Rijera preuzeo uzdrmanu ekipu, najpoznatiji svjetski fudbalski "insajder" Fabricio Romano potvrdio je da je Španac novi trener crveno-bijelih.

"Albert Rijera je upravo potpisao ugovor kao novi trener FK Crvena zvezda. Dogovoreno je sve sa bivšim trenerom Ajntrahta iz Frankfurta, a čitav posao je uradio njegov agent Endi Bara iz Nijagara agencije", objavio je Italijan.

Albert Riera has just signed his contract as new Red Star Belgrade head coach.



Deal completed for former Eintracht Frankfurt coach, all done with his agent Andy Bara from Niagara agency.pic.twitter.com/DoP1kvErAt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 13, 2026

Rijera će debitovati na klupi Zvezde narednog četvrtka na "Marakani", u utakmici protiv Viktorije Plzenj na početku plej-ofa za plasman u Ligu Evrope.

Bonus video: Dejan Stanković pljunuo ka sudiji i svađao se sa navijačima Zvezde

Pogledajte 00:41 Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)