"Fudbal u Njemačkoj je smiješan": Zašto je Rijera dobio otkaz poslije 107 dana i sad stiže u Zvezdu?

Fudbal u Njemačkoj razočarao je Alberta Rijeru, koji se sada priprema za izazove u Crvenoj zvezdi. Potrajao je samo 14 utakmica iliti 107 dana u Bundesligi i nije mogao da vjeruje šta je tamo zatekao.

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Ako ne bude nekih velikih preokreta u narednih 48 sati, Albert Rijera će postati novi trener Crvene zvezde. U pitanju je još prošlogodišnja želja generalnog direktora Zvezdana Terzića; tada nije bilo dogovora sa Celjem oko ugovora talentovanog trenera, a sada je slobodan agent pošto je od maja bez kluba.

Rijera je nakon uvođenja Celja u nokaut fazu Konferencijske lige otišao u Ajntraht iz Frankfurta gdje je dočekan kao "spasilac", međutim potrajao je samo 14 utakmica i njemački bundesligaš je požurio da ga otpusti. Nisu bili zadovoljni rezultatima, igrom, naročito ne atmosferom oko kluba, pošto je Rijera uspio s mnogima da se posvađa za kratko vrijeme. Istovremeno, Rijera je bio nezadovoljan njemačkim fudbalom i iznenadio se šta je tamo zatekao.

Kako je Rijera digao nos na Nijemce?

Već po dolasku u Frankfurt najavio je velike stvari, davao pompezne izjave, privlačio pažnju, da bi poslije prvih loših rezultata osjetio šta znači pritisak u nekadašnjem finalisti Kupa evropskih šampiona.

Sve je počelo od "kačenja" sa Džonatanom Burkatom, napadačem Ajntrahta. Navodno, Rijera je poslao svog pomoćnika Jana Fizera kod Burkata da ga obavijesti da mora da smrša, na šta je napadač burno reagovao i napao je svog trenera. Dobio je kaznu, izgladili su stvar, a onda je sve procurilo u medije što je iznerviralo Španca.

Eintracht Frankfurt coach Albert Riera explains his fine system, which is about more than money.



Players have to give time and service: clean teammates’ boots, work with the analyst, spend an hour with the grounds staff. pic.twitter.com/aDkwdItBdM — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)February 13, 2026



"To je potpuna budalaština. Ovo nije cirkus, ovo je profesionalni fudbalski klub", rekao je Rijera dodavši da "mnogo otrova" ima oko kluba: "Molim vas da izvještavate tačno, a ne da plasirate laži zbog kojih ljudi pomisle: ’Kakav je ovo cirkus u Frankfurtu?'"

Otkaz, pa napad na Bundesligu

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Albert Rijera je vodio Frankfurt samo četiri mjeseca i smjenjen je poslije 14 utakmica. Ostvario je četiri pobjede, pet remija i pet poraza, a u posljednjih pet mečeva na klupi Frankfurta nije ostvario pobjedu. Za kraj, remizirao je sa Štutgartom, poslije čega mu je uručen otkaz. I nije ga baš lako prihvatio.

"Iskren da budem, nivo fudbala u Bundesligi je donekle razočaravajući", rekao je Rijera ljetos za slovenački "Sport Klub": "Bajern Minhen je, naravno, liga za sebe, Borusija Dortmund prilično dobro drži korak, sve u skladu sa budžetom. Zatim, tu su iznenađenja poput Štutgarta, ali ostatak je za mene razočaravajući."

"Hvala ni na čemu", poruka navijača Frankfurta upućena Albertu Rijeri.

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"Ekipe u donjoj trećini tabele igraju potpuno isto. Kada ih analizirate, imate osjećaj da svake nedjelje igrate protiv istog protivnika", naglasio je Španac.

"Ako pogledamo sume novca koje cirkulišu u Njemačkoj - 20.000.000, 30.000.000, pa čak i 40.000.000 evra - u poređenju sa iznosima u slovenačkoj ligi, to uopšte nije drugačiji svijet. To je realnost. Da Celje igra protiv Ajntrahta, moglo bi da mu pruži otpor. Ne kažem da je bolje, ali bi moglo da parira. Razlika je manja nego što spolja izgleda", dodao je tada Rijera koji je istakao da čeka pravi poziv i da hoće da vodi ekipu u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, makar Konferencijskoj ligi.

Mučili ga i bonusi u Sloveniji

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Trener iz Manakora, koji ima samo 44 godine, osvojio je do sada tri pehara u Sloveniji. Bio je šampion Slovenije sa Olimpijom iz Ljubljane u sezoni 2022/23, dok je takođe sa istim klubom osvojio i Kup Slovenije koji ima i sa Celjem. Ovaj manje poznati klub uveo je u nokaut fazu Konferencijske lige prošle sezone prije odlaska u Frankfurt.

Rijera je tokom karijere igrao, između ostalog, za Liverpul, Mančester siti, Olimpijakos i Galatasaraj, a u turskom klubu počeo je kao pomoćnik Fatiha Terima.

Njegovi mandati u Sloveniji (a radio je još u francuskom Bordou) biće zapamćeni i po tome što se ljutio na pravila oko "bonusa", mladih igrača koji su morali da počinju utakmice. Tako je u prvom minutu mijenjao golmana od 18 godina.

"Neće meni da startnu postavu određuju nečija pravila. Startnih 11 će uvijek biti moja odluka, a ne odluka Fudbalskog saveza Slovenije. Igraće oni koji zaslužuju da igraju i tačka. Ovo nije dobro pravilo i treba nam nešto drugačije", rekao je Rijera koji bi i te kako mogao da se iznenadi kada čuje da je pravilo o dva obavezna "bonusa" sada na snazi u Superligi.

Zašto Zvezda hoće Rijeru?

Vidi opis "Fudbal u Njemačkoj je smiješan": Zašto je Rijera dobio otkaz poslije 107 dana i sad stiže u Zvezdu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Celje i Olimpija igrali su zaista kvalitetan fudbal pod Albertom Rijerom, to je bila i preporuka za Ajntraht, kao i sada Crvenu zvezdu koja želi prvog Španca na klupi. Prethodni pokušaj sa strancem (Barak Bahar) nije uspio, već poslije polusezone je Izraelac dobio otkaz, a u Zvezdi vjeruju da iz zemlje prvaka Evrope i svijeta - mogu mnogo da nauče.

Ja bih volio domaćeg trenera... A vi znate dobro da Srbija dugo već nema kvalitetne trenere. I to je pitanje za dublju analizu. Nemamo trenere koji mogu da odgovore zahtjevima Crvene zvezde ili imamo, ali je to duboka nepoznanica", rekao je Terzić.

"Pitate me da li će trener biti domaći ili stranac. Ako dovedemo stranca, biće da je Zvezda izgubila identitet. Da li imamo trenera Srbina? Imate derbi Juventus - Inter ili Totenhem - Arsenal, svi su stranci. Globalizacija je uradila to. Granice su izbrisane. Ako ostanemo zarobljeni u toj priči, crno nam se piše. Zvezda ne može da bude konkurentna. Ne mogu da vjerujem da se postavljaju ta pitanja", rekao je Terzić i podsjetio na svoj "ulov" na čelu Fudbalskog saveza Srbije.

"Doveo sam Havijera Klementa za selektora prije 20 godina, a Španci rade to nešto drugačije od svih ostalih. Nisu oni slučajno prvaci. Posebno ti Baskijci. On je prije toga bio šest godina selektor Španije. Naišao sam na toliko opstrukcija, bušenja, miniranja... Da ne pominjem ta imena.Sad 20 godina kasnije razmišljamo o nekim Špancima u omladincima, kadetima, u Grafičaru... Oni rade drugačije. Prosto moramo pratiti trendove. Ne možemo razmišljati ko je Srbin, ko je stranac. Igrače dijelim na dobre i loše, tako navijači svuda gledaju. Ja ne vidim da li su Seol i Tiknizjan naši ili nisu", zaključio je Zvezdan Terzić.