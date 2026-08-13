Uslikali smo Bogdana sa selektorom: Nema ga na spisku Srbije, ali tu je sa reprezentacijom

Bogdan Bogdanović se pojavio u Beogradu i uslikan je kako razgovara sa selektorom nacionalnog tima Dušanom Alimpijevićem. Čućemo i zašto ga nema na spisku reprezentacije.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bogdan Bogdanović je tu! Košarkaški savez Srbije će u podne održati konferenciju za medije, a reporter MONDA na licu mjesta snimio je i doskorašnjeg kapitena nacionalnog tima Bogdana Bogdanovića. Iako je iskusni NBA košarkaš ostao van spiska Srbije za naredne mečeve, on se pojavio u Beogradu i vidjeli smo da je razgovarao sa selektorom Dušanom Alimpijevićem.

Selektor Alimpijević je objavio spisak od 18 kandidata za mečeve sa Islandom i Italijom krajem avgusta, a na njemu nije bilo Bogdana Bogdanovića.

Ipak, očigledno da postoji želja da on nastavi svoju nevjerovatnu i trofejnu reprezentativnu karijeru tokom koje je osvojio čak šest medalja. Sada ćemo vjerovatno od selektora Alimpijevića čuti razlog zbog koga Bogdanovića nema na spisku za naredna dva meča.

Bogdanović juri zlato sa Srbijom

Bogdan Bogdanović je sa Srbijom prvo osvojio srebro 2011. godine u Letoniji sa U19 reprezentacijom na Mundobasketu, a onda je prešao u seniore i tu je nastavio da ređa srebra. Osim bronze na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, ima jedno srebro na Olimpijskim igrama, dva na Mundobasketima i jedno na Eurobasketu.