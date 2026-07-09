Bogdan Bogdanović ima nedovršena posla u NBA: Srpski snajper predstavljen u novom klubu

Bogdan Bogdanović zvanično je postao član Hjuston Roketsa.

Izvor: MN PRESS

Prioritet Bogdana Bogdanovića bio je ostanak u NBA ligi kako bi odigrao još jednu godinu i obezbijedio "penziju", a tokom noći Hjuston Roketsi su ozvaničili dolazak srpskog šutera.

Bogdanović stiže u Teksas kao slobodan agent nakon neubjedljive sezone u Los Anđeles Klipersima. Bio je srpski as u nemilosti trenera Tajrona Lua, a sada će imati novu šansu za dokazivanje. U pitanju je jednogodišnji ugovor...

OFFICIAL: The Houston Rockets today announced they have signed free agent guard Bogdan Bogdanović.



H-Town, help us welcome Bogi to the city pic.twitter.com/4XOCisYVtq — Houston Rockets (@HoustonRockets)July 8, 2026

Iako se spekulisalo o njegovom povratku u Evropu, moraćemo još malo da sačekamo. Interesovanju su pokazali prije svih beogradski Partizan, Panatinaikos, Real Madrid, ali Bogdanović ima nedovršena posla u NBA.

Prošle sezone prosječno je bilježio 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije, a najveći problem su mu predstavljale sitne povrede. Sada kada je riješio sve oko novog kluba, očekuje se da se pridruži reprezentaciji Srbije u avgustovskom prozoru u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.