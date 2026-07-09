logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogdan Bogdanović ima nedovršena posla u NBA: Srpski snajper predstavljen u novom klubu

Bogdan Bogdanović ima nedovršena posla u NBA: Srpski snajper predstavljen u novom klubu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bogdan Bogdanović zvanično je postao član Hjuston Roketsa.

Bogdan Bogdanović potpisao za Hjuston Izvor: MN PRESS

Prioritet Bogdana Bogdanovića bio je ostanak u NBA ligi kako bi odigrao još jednu godinu i obezbijedio "penziju", a tokom noći Hjuston Roketsi su ozvaničili dolazak srpskog šutera.

Bogdanović stiže u Teksas kao slobodan agent nakon neubjedljive sezone u Los Anđeles Klipersima. Bio je srpski as u nemilosti trenera Tajrona Lua, a sada će imati novu šansu za dokazivanje. U pitanju je jednogodišnji ugovor...

Iako se spekulisalo o njegovom povratku u Evropu, moraćemo još malo da sačekamo. Interesovanju su pokazali prije svih beogradski Partizan, Panatinaikos, Real Madrid, ali Bogdanović ima nedovršena posla u NBA.

Prošle sezone prosječno je bilježio 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije, a najveći problem su mu predstavljale sitne povrede. Sada kada je riješio sve oko novog kluba, očekuje se da se pridruži reprezentaciji Srbije u avgustovskom prozoru u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović Hjuston NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC