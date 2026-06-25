Bogdan Bogdanović ispratio Jana Veselog u penziju.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srpski NBA as Bogdan Bogdanović emotivno se oprostio od jednog od najznačajnijih i najdražih saigrača Jana Veselog. Zajedno su kretali u Partizanu početkom prošle decenije kod trenera Duška Vujoševića, zajedno su 2017. postali šampioni Evrope u Fenerbahčeu pod vođstvom Željka Obradovića i vežu ih ne samo uspomene, već i prijateljstvo.

Ono se najbolje ogleda u emocijama sa kojima je Bogdanović sastavio ovu poruku.

"Leteći Čeh, Ludi Čeh, Jan Jan Vesely, uçalum Vesely. Brate Srbine. Grobare. I još mnogo imena. Čestitam ti na vrhunskoj i dugoj karijeri. Čast mi je bila što sam dijelio parket sa tobom brate. Pored toga što si uvijek imao ludačke energije, uvijek si brinuo o timu i saigračima. Uvijek si bio pravi, uvijek za tim, uvijek za pobjedu tima. Uživaj u svemu što dolazi, ti i tvoja porodica! Voli te brat!", napisao je Bogdan Bogdanović.

Vidi opis Bogdan Bogdanović ispratio Jana Veselog u penziju: "Brate Srbine i Grobare, uvijek si bio pravi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

I Gudurić ga ispratio u penziju

Veseli se ovog ljeta oprostio, završivši veliku karijeru u dresu Barselone. U posljednjoj utakmici, u srijedu uveče, sa saigračima je doživio poraz od Valensije na kraju finalne serije ACB lige.

Na kraju karijere dobio je niz dirljivih poruka, među kojima je i ona koju mu je poslao Marko Gudurić, sa kojim je takođe godinama igrao u Fenerbahčeu.

"Brate moj, čestitke na nevjerovatnoj, legendarnoj karijeri! Ne bih previše o tome, jer vjerujem da već svi dobro znaju ko si i šta si napravio na košarkaškom terenu. Osjećam potrebu da ti kažem jedno veliko HVALA za sve što ste ti i tvoja porodica učinili za mene i moju".

Izvor: MN PRESS

"Od našeg prvog dana u Istanbulu 2017. primili ste nas kao svoje najbliže i čak mi dozvolili da budem vaš cimer (mnogo duže nego što smo očekivali). Hvala za svaki trening i što si bio najbolji primjer jednog profesionalca, svaki savjet, svaku cašu vina, svaku kaficu i kiselu. Postao sam bolji igrač i bolji čovjek uz tebe! Uživaj u penziji čiča! Sljedeća tura je na tebe i čekamo tu žurku... P.S. Sada ćeš imati vremena da učimo tu ćirilicu", napisao je Gudurić.

Veseli je prije mjesec i po ozvaničio da se povlači ovog ljeta i oprostio se dok je i dalje na najvišem nivou evropske košarke.

"Poslije mnogih nezaboravnih godina, došlo je vrijeme da zatvorim jedno poglavlje svog košarkaškog putovanja. Od Beograda do Istanbula i Barselone imao sam privilegiju da prolazim kroz bezbroj borbi, da igram sa izvanrednim saigračima i pod vođstvom sjajnih trenera, uz najvjernije navijače, uz mnoge pobjede i teške poraze - čitav vrtlog emocija i niz uspomena koje će zauvijek ostati sa mnom", napisao je on na oproštaju.

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