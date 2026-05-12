Košarkaš Barselone Jan Veseli će se na kraju sezone penzionisati

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Jan Veseli (36) najavio da će na kraju sezone završiti karijeru. Najprije je vijest o povlačenju iz sporta objavio njegov trenutni klub Barselona, ali je ekipa iz Katalonije obrisala objavu. Na kraju, Jan Veseli je sam potvrdio da je odluka konačna i da ćemo ga narednih godina viđati u ulozi navijača.

"Poslije mnogih nezaboravnih godina, došlo je vrijeme da zatvorim jedno poglavlje svog košarkaškog putovanja. Od Beograda do Istanbula i Barselone imao sam privilegiju da prolazim kroz bezbroj borbi, da igram sa izvanrednim saigračima i pod vođstvom sjajnih trenera, uz najvjernije navijače, uz mnoge pobjede i teške poraze - čitav vrtlog emocija i niz uspomena koje će zauvijek ostati sa mnom.

Vidi opis Jan Veseli stavlja tačku: Bivši as Partizana i Evrolige odlazi u penziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Dao sam sve što sam imao ovom sportu, a on mi je zauzvrat dao još više. Odlazim ispunjen zahvalnošću i ponosom. Pred nama su još dva mjeseca borbe u ACB ligi i moja potpuna koncentracija ostaje na tome do posljednje utakmice. A od septembra - vidimo se na tribinama", napisao je Jan Veseli uz video koji je podijelio na društvenim mrežama, a na kojem se nižu uspjesi miljenika Grobara - od početaka u Partizanu, do titule Evrolige i mečeva u Barseloni.

Jan Veseli je stigao u Partizan 2008. u kojem je ostao do 2011, gdje se afirmirao kao košarkaš, a nema sumnje da će vječni žal ostati za tim da se nikad ponovo nije vratio u Humsku. Postojala je želja i nada navijača, ali umjesto toga nekoliko godina je proveo u NBA ligi, u Vašingtonu, pa Denveru, a od 2014. je ponovo u Evropi, gdje je zadužio dres Fenerbahčea.

Pod komandom Željka Obradovića je bio šampion elitnog takmičenja 2017, a 2019. postao je i najbolji igrač Evrolige. Od 2022. zadužio je dres Barselone u kojoj će staviti tačku na karijeru sjajnog centra.