"Ljudi pričaju da neću da se vratim": Jan Veseli otvorio dušu o Partizanu i Obradoviću

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Miljenik navijača Partizana Jan Veseli kaže da ga niko nije zvao da se vrati u Humsku.

Dvojica nekadašnjih miljenika navijača Partizana suprotstaviće se crno-bijelima u dresu Barselone. Jedan je nekadašnji kapiten Kevin Panter, dok je drugi Jan Veseli kome su Beograd i Srbija postali druga kuća. Stoga ne krije da mu je povratak u Partizan neostvarena želja, a mogao bi konačno da dobije i srpski pasoš.

Skandirali su mu Grobari "Jane, vrati se", a zašto se to do danas nije obistinilo, otkrio je u intervjuu za "Meridian sport".

"Nije bilo nikakve priče o tome da se vratim. Ljudi govore, komentarišu da mene baš briga da dođem… Naravno, kad bi došlo do kontakta, razmislio bih koje su najbolje opcije. Ali, nikad nije došlo do toga. Uvijek sam pričao da bih volio da se vratim, ali ko zna šta je problem… Ili možda nije problem. U svakom slučaju, nikad nije bilo nikakvih kontakta", rekao Čeh.

Imao je jako dobar odnos sa Željkom Obradovićem u Fenerbahčeu i nije mu bilo svejedno kada je napustio crno-bijele. Sjeća se slične situacije u Istanbulu.

"Teško mi je bilo. Prijetio je on i nama u Feneru da će da ode, ali to je bila taktička prijetnja. I sada sam se iskreno nadao da je to u pitanju, da će tako da se završi… Ne znam sve o tome, šta je problem bio, ali vjerujem da mu je sve to bilo previše. Čudan mi je osjećaj. Ali, mora da se zna da sezona nije stala. Život nije stao. Ostali su igrači. Možda se neki ljudi ne slažu oko toga, ali mora da se igra do kraja. To me sve baš pogodilo. Ne mogu da vjerujem da se sve preokrenulo tek tako."

Jan Veseli
Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"On ima vrlo otvoren odnos. Sa svima nama je bio takav – i kritike i pohvale. I slavlja i trčanja na treningu. Sve zna šta želi i ono što kaže igraču u 98% slučajeva ispadne tačno. On vidi sve bolje i brže od tebe. Za mene lično, bilo je sve super. Malo ti treba da se navikneš na to kako on funkcioniše, a onda je poslije sve lako. Ne smiješ kritike i vikanje da shvataš lično. Evo, na ovoj slici, svi znamo ko je bio trener. Isto je i Dule (Vujošević) radio. Ja sam vjerovatno imao sreću da sam u Partizanu, pa i prije toga u Slovanu, naučio da ta vrijeđanja nisu lična. Tako funkcioniše na Balkanu."

Zašto onda u Partizanu nije sve funkcionisalo? "Meni je bilo čudno od starta kako je sklopljen taj tim. Nisam nikad vjerovao da su svi ti igrači za njega dobri, za način kako on funkcioniše. Mi smo znali kako, Datome, Meli, Gudurić, Bogdanović…", jasan je Veseli.

Pogledajte

00:14
KK Partizan
Izvor: KK Partizan
Izvor: KK Partizan

(MONDO)

Jan Veseli KK Partizan

