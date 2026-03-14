"Igramo protiv Dinamo Zagreba iz Srbije": Objava španskog kluba napravila haos na društvenim mrežama

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Valensija je imala zanimljivu objavu na društvenim mrežama gdje je uz hrvatski klub Dinamo Zagreb stavila srpsku zastavu.

Objava Valensije na društvenim mrežama izazvala je haos. Na svom zvaničnom Fejsbuk profilu navela je "da igra protiv Dinamo Zagreba iz Srbije". Tačnije, uz ime hrvatskog kluba stavila je srpsku zastavu. Bilo je to dovoljno da izazove revolt kod navijača koji su pisali u komentarima i tražili da što pre to promene.

"Naučite geografiju", "Dinamo Zagreb je u Hrvatskoj, ne u Srbiji. Da sam ja ovako nešto uradio na svom poslu dobio bih otkaz", "Idioti, to je pogrešna zastava", "Stavili ste pogrešnu zastavu". To su bili samo neki od komentara ispod spomenute objave.

Nije u pitanju meč seniorskog tima, već duel rezervi. Ekipu predvodi legendarni fudbaler Migel Anhel Angulo i igraju u takmičenju koje se zove "Premijer liga međunarodni kup" i biće odigran u Engleskoj na stadionu niželigaša Alderšota. Igra se meč četvrtfinala, a preostali parovi su Mančester Junajted - Real Madrid, Everton - Dortmund i Kristal Palas - Real Sosijedad. Sistem takmičenja je takav da se igra samo jedan meč.

