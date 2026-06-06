"Dolazi najveća investicija u istoriji": Sve je spremno za NBA Evropu, ko će igrati?

Novi detalji o projektu NBA Evropa koji se očekuje od 2027. godine.

Izvor: MARCIN GOLBA / imago sportfotodienst / Profimedia

Generalni sekretar FIBA Andreas Zakglis bio je gost NBA na drugoj utakmici finala između San Antonija i Njujorka - u kome su Niksi poveli 2:0 - i sa evropskim novinarima stigao je da porazgovara o raznim temama koje zanimaju košarkaške sladokusce.

Najvažnija je naravno projekat NBA Evropa o kome se sve više priča:

"Ciljamo oktobar 2027. godine i to je sada već izvjesno", naglasio je Zaglis u izjavi koju prenosi "Meridijan Sport":

"Sa stanovišta FIBA, moramo da zaštitimo poziciju svih naših klubova, kako najvećih tako i ostalih. Dolazi najveća investicija u istoriji našeg sporta, ali struktura će biti piramidalna i zasnovana na održivom pristupu za čitav ekosistem".

Na ovu temu pričao je sa za 2027/28:

"Osim 12 stalnih timova, još četiri ekipe moći će da se kvalifikuju, ne samo osvajanjem plasmana na terenu - što naši navijači zahtijevaju - već će imati isti finansijski tretman kao i klubovi sa stalnom licencom, uključujući i jednako učešće u prihodima ostvarenim kroz sportski uspjeh. Izboriš svoje pravo, a onda to pravo možeš i da priuštiš sebi! To je nešto što će učiniti evropsku košarku veoma atraktivnom, ne samo za one sa stalnim mjestom u takmičenju, već i za 150 drugih klubova".

Kako će izgledati NBA Evropa?

Najveći talenti na koledžu? "Mi iz FIBA uspjeli smo da ubijedimo neke timove da smo tu za njih. Ne samo da smo tu da pomognemo ekipama iz BCL ili domaćih liga. Predsjednik FIBA Evrope, Horhe Garbahosa, najavio je da ćemo na jesen organizovati samit sa svima, najvećim klubovima i drugima iz košarke".

Da li će biti dogovora sa Evroligom? Sve je otvoreno i dalje, kaže Zagklis:

"Mogu da kažem da ću učiniti sve što je u mojoj moći da postignemo dogovor. U posljednjih mjesec dana dva puta sam se sastao sa predstavnicima nekoliko klubova i rukovodstvom Evrolige, a ponovo ćemo se sastati sljedeće nedjelje. Moramo da sjednemo za isti sto i vidimo da li možemo da pronađemo zajednički jezik. Da bi se došlo do dogovora, moraš da budeš odlučan da će se nešto desiti u svakom slučaju. Iako to jdeluje kao nešto što dijeli, zapravo je nešto što približava dogovoru, jer samo tako će ljudi biti spremni na zajednička rešenja".

Ko će igrati u NBA Evropi?

"Tih 25 odsto otvorenih mjesta je apsolutno poštovanje za sve navijače na kontinentu, jer mogu da sanjaju da će njihov klub igrati u najboljem takmičenju. Čak i bez licence, možeš da igraš u najjačoj ligi. Te četiri ekipe kvalifikovaće se kroz Ligu šampiona i dodatni kvalifikacioni turnir koji će se igrati na kraju sezone. Najmanje jedan, a možda i dva, direktno će izboriti mjesto u NBA Evropi. Ostali će igrati kvalifikacioni turnir za preostala dva ili tri mjesta zajedno sa najboljim ekipama iz najjačih evropskih nacionalnih liga", naglasio je prvi čovjek svjetske košarke.

"Timovi rade na onome što će biti veoma inkluzivan kalendar koji poštuje nacionalne šampionate, koji ima izuzetno važnu ulogu i daje priliku novoj ligi da se razvija, komercijalizuje, a istovremeno da reprezentacije mogu da računaju na najbolje igrače. Princip kalendara je da svaki tim koji igra ima najbolje na raspolaganju".

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