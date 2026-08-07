Partizan je ostvario pobjedu od 3:0 protiv Tobola, a ocjene igrača otkrivaju kako je 'otpisani' postao ključni igrač Saše Ilića.

Izvor: MN PRESS

Partizan je sinoć u Humskoj pružio najbolju partiju ove sezone i djeluje da je već obezbijedio prolaz u plej-of. Golovima Seka, Zubairua i Traorea ostvarena je pobjeda protiv Tobola 3:0 zbog koje je Saša Ilić bio izuzetno zadovoljan, tako da će za sedam dana u goste Kazahstanu biti daleko mirniji.

Evo kako smo mi vidjeli partije igrača Partizana na večerašnjoj utakmici.

Vidi opis Ocjene igrača Partizana: Kako je "otpisani" postao najvažniji igrač Saše Ilića? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Miloš Krunić - 6,5

Imao manju nesigurnost sredinom prvog dijela meča, kada je bio neodlučan, pa na kraju vrhovima prstiju morao da skrene loptu i tek iz drugog kontakta obezbijedi posjed. Kako je meč odmicao, tako je on postajao sigurniji - i stvarno nije imao zbog čega da bude nervozan jer Tobol nije ekipa zbog koje Partizan mora da strepi.

Milan Roganović (do 84. minuta) - 6,5

Desni bek Partizana sada je već tradicionalno među igračima koji u posljednjoj liniji crno-bijelih najbolje odrade posao. U finišu meča stigao čak i da odmori - što je luksuz, jer Partizan praktično nema zamjenu na mjestu desnog beka.

Nikola Simić - 6,5

Kao i kompletna odbrana Partizana, imao je nekoliko lošijih intervencija tokom meča, ali kod njega se to može pripisati teretu sa kojim je igrao. Nakon prodaje Vanje Dragojevića i izostanka Ognjena Ugrešića postao je treći "klinac" koji je ove sezone ponio kapitensku traku nakon dugog staža u mlađim kategorijama crno-bijelih. Velika čast za omladinskog reprezentativca Srbije.

Stefan Mitrović - 6,5

Sitnije greške? Kao i kod svih drugih u odbrani Partizana. Ali, ovakvom Partizanu svaki meč bez primljenog gola je premija, pa zbog toga nema prostora da se sada kritikuje posljednja linija crno-bijelih. Jasno da Mitrović, ali i svi njegovi saigrači, mogu bolje nego što su odigrali protiv Tobola.

Vukašin Đurđević - 6,5

Izvor: MN PRESS

Ponovo je bilo problema u njegovoj igri, ali ovog puta se neće tražiti razlozi da se on kritikuje. Opet je igrao na poziciji koja mu nije prirodna, a bio je dio Partizanove odbrane koja na evropskom meču nije primila gol. Ostaće to jedino što je važno poslije ove utakmice. Dobio nepotreban žuti karton duboko u nadoknadi meča koji je već odlučen.

Demba Sek (do 84. minuta) - 6,5

Izvor: MN PRESS

Propustio priliku da u prvom minutu prvog meča odluči kompletan dvomeč. Od centra terena trčao u kontru, nakon velike greške fudbalera Tobola, ali zatim katastrofalno šutirao. Nešto kasnije imao je potpuno neshvatljiv potez kada je umjesto otvorenog terena i kontre riješio da padom izvuče crveni karton rivala. Probao kasnije i glavom, prije nego što je u 33. minutu konačno uspio da zatrese mrežu gostiju!

Milan Aleksić (do 73. minuta) - 7

Nonšalantno izgubio loptu na sredini terena, pa napravio faul za žuti karton, u trećem minutu utakmice. Igrao mu se fudbal, što je i sasvim razumljivo jer je godinama u nešto manjem dresu Partizana maštao o nastupima za seniorski tim pred punim tribinama tokom vrelih evropskih noći. Zamalo da bude dvostruki asistent na ovom meču.

Milan Vukotić - 7

Bilo je pitanje kako će se crnogorski reprezentativac snaći u novoj ulozi i u potpuno novom izgledu veznog reda Partizana, ali je tokom prvog dijela meča ostavio pristojan utisak. Bilo je trenutaka u kojima je dobijao pomoć Kostića i Aleksića, ali i onih u kojima je sam uspijevao da drži pod kontrolom situaciju. Defanzivno gledano, ovo mu je možda i najodgovornija partija u crno-bijelom dresu.

Bogdan Kostić - 6,5

Sasvim pristojno priprijetio nakon petnaestak minuta igre u Humskoj. Lijepo razigrao Kojzeka u finišu prvog dijela meča. Odlično rotirao sa saigračima u veznom redu. U prvom minutu nastavka umjesto da riješi meč pogodio Kojzeka koji je ležao na metar od gola. Dvadesetak minuta kasnije propustio podjednako dobru šansu. Da nije bilo golova njegovih saigrača, bio bi tragičar.

Ibrahim Zubairu (do 73. minuta) - 7

Nastavlja se fantastična serija Ibrahima Zubairua u novoj sezoni. Iako se činilo da u Partizanu ove sezone neće biti prostora za njega, odnosno da će nakon pozajmice sa koje se vratio doći i do definitivnog rastanka, Zuba je najkonstantniji igrač crno-bijelih. Pogodio je za 2:0 i sada ima četiri gola i asistenciju na prvih pet utakmica nove sezone.

Erik Kojzek (do 78. minuta) - 7

Izvor: MN PRESS

Propustio veliku priliku u finišu prvog dijela meča, kada je morao da uputi udarac. Imao rovovsku borbu protiv štopera Endiajea, koji je fizički izuzetno snažan. Zbog minimalnog ofsajda poništen mu je gol nakon što se fantastično kretao i ubacio iza leđa odbrani, ali je "nagrada" stigla nešto kasnije. Upisao je asistenciju za dupliranje prednosti.

Aleks Zeković (od 73. minuta) - bez ocjene

Ušao da bi "sjekao" napade rivale i to je u nekoliko navrata uradio.

Nemanja Trifunović (od 73. minuta) - bez ocjene

Propustio fantastičnu priliku za treći gol Partizana.

Marko Lekić (od 78. minuta) - bez ocjene

Ušao u igru sa mnogo energije, spreman da se bori za svaku loptu i vrši pritisak čak i pri povoljnom rezultatu.

Šaka Traore (od 84. minuta) - 7

Malo vremena na terenu bilo mu je dovoljno da se nađe u nekoliko zanimljivih situacija, pa i da postigne gol koji VAR nije želio da mu ukrade. Šteta što je propala proslava koju je sam odradio ispred juga, dok su se svi ostali spremali za nastavak meča prije nego što se nekoliko minuta gledao snimak.

Stefan Milić (od 84. minuta) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu.