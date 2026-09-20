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Ognjenović: "Jedan od onih dana...“, Zekić: "Žalosno je da se takve stvari dešavaju"

Ognjenović: "Jedan od onih dana...“, Zekić: "Žalosno je da se takve stvari dešavaju"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Treneri Sarajeva i Sloge prokomentarisali duel na Koševu koji je dobila bordo ekipa.

Perica Ognjenović i Zoran Zekić poslije Sarajevo - Sloga Izvor: Avaz.ba

Fudbaleri Sarajeva savladali su Slogu 2:0, iako su cijelo drugo poluvrijeme igrali sa igračem manje. Leo Mikić i Agon Elezi pogađali su za Sarajlije na Koševu, a Toni Jović na drugoj strani promašio je jedanaestarac kojim su Dobojlije mogle da se vrate u ovaj meč.

Svoje impresije nakon meča podijeilila su dvojica trenera, Zoran Zekić i Perica Ognjenović.

Trenera Sloge nije previše potresao poraz njegove ekipe.

"Očekivali smo da će biti teško. Imali smo jedan problem koji nismo apostrofirali u medijima, jako mali broj igrača iznio je veliki broj utakmica i mislim da smo danas platili tu cijenu. Dešavale su nam se greške koje nisu tipične za našu ekipu, ali i pored loše igre otvorila nam se prilika da možda i pozitivno završimo utakmicu. Međutim, mislim da je ovo bio jedan od onih dana kada ti ništa ne polazi za nogom i jednostavno nije to bilo to“, rekao je Perica Ognjenović.

Njegov kolega na drugoj strani Zoran Zekić uprkos pobjedi nije djelovao pretjerano raspoložen po završetku meča.

"Jako iscrpljujuća utakmica, pritisak je bio dosta velik. Krenuli smo izvrsno i trebali smo neke situacije materijalizovati, ali nismo. Nakon toga je uslijedio slijed događaja koji se zaista može dešavati samo ovdje. Žalosno je da se takve stvari dešavaju, ali nadam se da će jednog dana progledati i da ljudi mogu uživati u fudbalu", poručio je trener Sarajeva.

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