Hajduk dobio šamarčinu u Jadranskom derbiju: Hrvatsko prvenstvo ove sezone luđe nego ikada

Pobjeda Rijeke nad Hajdukom u obalskom derbiju Hrvatske zakomplikovala situaciju na vrhu tabele.

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Veliki derbi hrvatskog fudbala igran je u 8. kolu tamošnjeg prvenstva, ali na utakmici Rijeke i Hajduka uopšte nije bilo neizvjesno. "Jadranski derbi" u potpunosti je pripao domaćem timu, koji je razbio goste iz Splita i tako dodatno zakomplikovao situaciju na vrhu tabele HNL.

Tijago Dantas je u 35. minutu doveo Rijeku do prednosti, zatim je u nadoknadi prvog dijela meča pogodio i Samjuele Vinjato, a nakon dvije asistencije konačan rezultat je postavio Danijel Adu Ađei. Već u 57. minutu svima je sve bilo jasno, a Hajduk je mogao polako da se pakuje za povratak u Split, gdje će tokom naredne tri nedjelje morati da razmišlja zašto nije ostao na vrhu tabele.

A na tabeli hrvatskog prvenstva sada je veoma konfuzno. Čak pet timova bi ove sezone moglo da se bori za titulu, a jasniju sliku o tome imaćemo kada Rijeka i Dinamo nadoknade meč koji je odgođen zbog evropskih obaveza. Ukoliko bi Rijeka pobijedila tu utakmicu, ona bi sa pete pozicije na tabeli skočila na prvo mjesto i postala novi lider šampionata!

Preostali timovi u vrhu hrvatskog prvenstva su već pomenuti Dinamo iz Zagreba i Hajduk iz Splita, ali i Osijek koji je ove sezone daleko bolji nego prethodne i Varaždin koji je najprijatnije iznenađenje sezone. U teoriji, svih pet timova mogli bi vrlo brzo da budu unutar samo dva boda što bi trku za titulu učinilo najzanimljivijom u Evropi.



