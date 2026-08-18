"Dobro, jel' vi mene zaj***vate?": Hajduk doveo Bosanca, pa mu poslužio burek sa sirom

Hajduk iz Splita je na zabavan način predstavio svoje novo pojačanje, štopera Denisa Hadžikadunića. Reprezentativcu Bosne i Hercegovine umjesto bureka poslužili su - sirnicu.

Izvor: Facebook/hnkhajduk/Printscreen

"Dok čekate sportskog direktora dozvolite da Vas počastimo. Rekli su nam da najviše volite pravi burek, Uživajte", rekla je ljubazna ženska osoba i poslužila pecivo. Novi igrač Hajduka ga je odvio iz papira, vidio sir i šokirano rekao: "Dobro, jel' vi mene zaj***vate?"

Tako su "bili" na vrlo zabavan i zanimljiv način predstavili dugogodišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Denisa Hadžikadunića koji je nakon što mu je istekao ugovor sa ruskim Rostovom pojačao ekipu sa "Poljuda" i priključio treninzima ekipe Gonzala Garsije.

On dolazi u Split nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu gdje je igrao u pobjedi 3:1 protiv Katara gdje je stigao i da asistira. To mu je bio 33. meč u dresu "zmajeva", a pošto je rođen u Malmeu prošao je sve mlađe selekcije Švedske. Ipak, odlučio je da kao senior nastupa za BIH.

Ko je Denis Hadžikadunić?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Hadžikadunić je ponikao u rodnom Malmeu, ali ga je klub poslao na pozajmicu u jednog niželigaša, odakle se zaputio za Rostov. Na Donu je zvanično bio sve do sada, osam godina, ali je od 2022. godine redovno na pozajmicama. Ovaj 190 centimetara visoki štoper prvo je vraćen Malmeu, zatim je igrao u Majorci, pa u Hamburgu i Sampdoriji.