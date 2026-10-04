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Medvedev: "Da se ne lažemo, Novak Đoković je star, ali je lud"

Medvedev: "Da se ne lažemo, Novak Đoković je star, ali je lud"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Rus jedva čeka da ponovo igra protiv Đokovića ili Zvereva.

danil medvedev djokovic je star i lud Izvor: Tennis TV screenshot

Ruski teniser Danil Medvedev čeka pobjednika duela Novak Đoković-Aleksandar Zverev u polufinalu turnira u Pekingu. Trenutno šesti igrač planete bio je jako euforičan poslije pobjede protiv Argentinca Franciska Serundola 7:6, 6:3 i u svom stilu je najavio novi teniski klasik.

Medvedev je svjestan da ga u polufinalu čeka jako težak zadatak ko god da pobijedi, a Novaku se sigurno neće dopasti to što ga je nazvao "matorcem".

"Igrao sam dosta takvih mečeva neću biti previše uzbuđen ili previše pod stresom, uvijek je zabavno igrati protiv ovih momaka. Novak je lud, on je star - nećemo da se lažemo, ali još uvijek može da igra jako dobro, možda malo lošije nego kad je osvajao tri grend slema godišnje. Ali i dalje je jako težak  rival", rekao je Medvedev i poentirao:

"Saša je na svom vrhuncu igre trenutno, biće jako zanimljivo ispratiti njihov meč i pripremiti se za pobjednika", zaključio je.

 Medvedevu više leži Zverev

Danil Medvedev i Aleksandar Zverev su dominirali na ATP turu u različitim momentima, ali njihovo rivalstvo datira još od 2016. godine. Sastali su se čak 22 puta, a ruski igrač vodi sa ubjedljivih 14-8 u međusobnom skoru. Posljednji duel su odigrali prošle godine u Parizu, kada je Nijemac slavio posle borbe u tri seta. Njihovi mečevi su uglavnom bili neizvjesni i intenzivni, a imali su i onu drugu stranu. Često su ulazili u rasprave i definitivno nisu jedan drugom među omiljenim rivalima.

S druge strane, Medvedev i Đoković su se do sada sastajali 15 puta i Novak vodi sa ubjedljivih 10-5. Rus je Srbinu nanio jedan od najtežih poraza u karijeri na US Openu 2021. godine, kada ga je spriječio da osvoji kalendarski slem.

Ipak, Novak je uspio da mu se revanšira istom mjerom dvije godine kasnije, pa smo na US Openu 2023. godine gledali njihov posljednji okršaj.

BONUS VIDEO:

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01:11
Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Danil Medvedev Novak Đoković

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