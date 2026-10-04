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Novak Đoković se svađao sa sudijom, pa mu se Saša Zverev izvinjavao: "Slušaj me, to nema nikakvog smisla"

Novak Đoković se svađao sa sudijom, pa mu se Saša Zverev izvinjavao: "Slušaj me, to nema nikakvog smisla"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković izgubio je živce tokom četvrtfinalnog duela sa Aleksandrom Zverevim u Pekingu.

djokovic se svadjao sa sudijom zverev mu se izvinjavao Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nije na najbolji način otvorio četvrtfinalni duel protiv Aleksandra Zvereva u Pekingu. Odmah je pokleknuo na servisu, a potom je viđena dramatična situacija na servis Njemca.

Tokom drugog gema prvog seta pri rezultatu 30:30, drugi teniser svijeta je tražio video provjeru. Servirao je, Đoković je vratio udarac, a potom je Njemac izbacio lopticu daleko u aut. Razlog što je zatražio video provjeru je to što tvrdi da ga je nešto omelo tokom servisa.

Na snimku se nije vidjelo ništa, ali je u pitanju bio ometajući zvuk, pa je sudija odlučio da se poen ponovi. To je razljutilo Novaka koji je tražio obrazloženje arbitra Adel Nurija.

"Stani, stani. To nema ama baš nikakvog smisla. Saslušaj me. Znači odservirao je, odigrao naredni udarac i tek onda tražio video provjeru. Kako to ima smisla? Zar pravila ne kažu da prekidaš poen odmah, čim vidiš da postoji ometanje", govorio je Novak sudiji Nuriju.

Zverev je prišao mreži da se izvini, da objasni da nije znao da može da traži "čelendž" za pomenutu situaciju, dok je sudija Nuri objašnjavao da ima pravo da traži provjeru.

Đoković je ubrzo odustao od ubjeđivanja i vratio se na teren odmahujući glavom, kako bi se što bolje pripremio za nastavak gema. Sve u svemu, jedna jako kontroverzna situacija i slobodna interpretacija pravila...

Srpski as će pokušati da nanese Zverevu 10. poraz u međusobnim duelima, a to bi mu donijelo impresivnu 32. uzastopnu pobjedu na turniru u Pekingu.

BONUS VIDEO:

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01:11
Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Aleksandar Zverev Novak Đoković

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