Da li je Saša Zverev favorit protiv Novaka Đokovića? "Vidjećemo sutra"

Njemački teniser Aleksandar Zverev raduje se meču protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Pekinga.

Izvor: Tennis TV/Screenshot

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, imaće najteži mogući zadatak u četvrtfinalu Pekinga, pošto će za rivala imati drugog tenisera svijeta Aleksandra Zvereva. Nijemac je rutinski savladao domaćeg igrača u osmini finala i spreman je za 15. međusobni okršaj sa Srbinom.

Novak vodi sa 9-5 u pobjedama, ali se njih dvojica nisu sastajala ove godine. Zverev je u sjajnoj formi, osvojio je dva grend slema i sigurno je favorit u ovom duelu. Ako na to dodamo da je Đoković ponovo imao zdravstvenih problema, jasno je koliko situacija nije povoljna po njega. Iako je Zverev svjestan svih okolnosti, nije želio da prihvati ulogu favorita.

"Uzbuđen sam, ovo je vjerovatno jedan od njegovih najomiljenijih terena, nikada ovdje nije izgubio. Naravno, uradiću sve što je u mojoj moći da ga izazovem, da se takmičim i da budem uspješan, zbog toga sam ovdje i radujem se tom izazovu", rekao je Zverev.

Potom je upitan da li je on favorit u meču koji je na prigramu u nedjelju od 13 časova?

"Vidjećemo sutra. Sviđaju mi se moje šanse, ali on obožava ovaj teren, tako da...", zaključio je Nijemac.

Novak Djokovic and Alexander Zverev clash for the 15th time, with a semi-final on the line at the Beijing Open



Novak currently leads the head-to-head 9-5 pic.twitter.com/pM4Ory0jZ6 — TNT Sports (@tntsports)October 3, 2026

Ovo će biti njihov peti duel u posljednjih pet godina, posljednji je dobio Novak u četvrtfinalu Rolan Garosa 2025. godine, a trenutni skor je 9-5 za Srbina.

Meč između 24-strukog i dvostrukog šampiona na programu je u nedjelju od 13 časova.

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(MONDO)