logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je Saša Zverev favorit protiv Novaka Đokovića? "Vidjećemo sutra"

Da li je Saša Zverev favorit protiv Novaka Đokovića? "Vidjećemo sutra"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Njemački teniser Aleksandar Zverev raduje se meču protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Pekinga.

Da li je Saša Zverev favorit protiv Novaka Đokovića? "Vidjećemo sutra" Izvor: Tennis TV/Screenshot

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, imaće najteži mogući zadatak u četvrtfinalu Pekinga, pošto će za rivala imati drugog tenisera svijeta Aleksandra Zvereva. Nijemac je rutinski savladao domaćeg igrača u osmini finala i spreman je za 15. međusobni okršaj sa Srbinom.

Novak vodi sa 9-5 u pobjedama, ali se njih dvojica nisu sastajala ove godine. Zverev je u sjajnoj formi, osvojio je dva grend slema i sigurno je favorit u ovom duelu. Ako na to dodamo da je Đoković ponovo imao zdravstvenih problema, jasno je koliko situacija nije povoljna po njega. Iako je Zverev svjestan svih okolnosti, nije želio da prihvati ulogu favorita.

"Uzbuđen sam, ovo je vjerovatno jedan od njegovih najomiljenijih terena, nikada ovdje nije izgubio. Naravno, uradiću sve što je u mojoj moći da ga izazovem, da se takmičim i da budem uspješan, zbog toga sam ovdje i radujem se tom izazovu", rekao je Zverev.

Potom je upitan da li je on favorit u meču koji je na prigramu u nedjelju od 13 časova?

"Vidjećemo sutra. Sviđaju mi se moje šanse, ali on obožava ovaj teren, tako da...", zaključio je Nijemac.

Ovo će biti njihov peti duel u posljednjih pet godina, posljednji je dobio Novak u četvrtfinalu Rolan Garosa 2025. godine, a trenutni skor je 9-5 za Srbina.

Meč između 24-strukog i dvostrukog šampiona na programu je u nedjelju od 13 časova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:11
Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Zverev Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC