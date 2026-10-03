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Evo kada igra Novak: Gledaće Zvereva i čekati teniski klasik u Kini

Evo kada igra Novak: Gledaće Zvereva i čekati teniski klasik u Kini

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković će oko 13 časova u nedjelju na teren protiv rivala u četvrfinalu turnira u Pekingu.

Kad igraju Đoković i Zverev u Pekingu Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković će u nedjelju od 13 časova igrati svoj meč narednog kola turnira u Šangaju. Nakon što je u prvom kolu savladao Boržesa, a u drugom kineskog Mongola Bua, sada ga čeka velika prepreka. Igraće sa boljim iz duela Saše Zvereva i Đunčeng Šanga u četvrtfinalu.

On neće moći na teren prije 13 časova, a možda i zakasni. Prvo će u pet ujutru Arina Sabalenka i Nikolina Bartunkova stati na teren, zatim će se sastati Karen Hačanov i Hubert Hurkač. Potom će igrati Aleks de Minor i Andrej Rubljov, pa onda Novak sa rivalom koga će tek saznati.

Zverev motivisan kao nikada ranije

Od 13 časova bi trebalo da počne duel Saše Zvereva i Đučeng Žanga u Šangaju, a vidjećemo kako će se on završiti i protiv koga će na teren Novak. Jasno je da sada Zverev ima motiv kao nikada ranije. Pošto je Janik Siner objavio da se povlači i sa turnira u Šangaju jasno je da Zverev pobjedama u Pekingu i Šangaju može da preuzme prvo mjesto na ATP listi.

Što se Novaka tiče on juri bodove kako bi igrao završni masters u sezoni, a do sada je osvojio Peking čak šest puta - 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine. Na ovom turniru nikada nije poražen i vidjećemo da li će nastaviti tu tradiciju.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Aleksandar Zverev

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